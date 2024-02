Belgique :: Exclusif, Karim Jguirim Décortique Le Système De L'enseignement Supérieur (Vidéo) :: Belgium

L'accès aux études supérieures en Communauté Française de Belgique devient de plus en plus compliqué pour les étudiants non européens. Au fil des années, les questions liées à l'équivalence du diplôme et à l'inscription, aux bourses, à la finançiabilité des candidats, les règles d'accès sur le territoire belge... bougent au point où même les spécialistes perdent parfois les repères.

Le 11 février dernier, la célébration de la fête de la jeunesse Camerounaise a été l'occasion pour les étudiants de recevoir les conseils de Karim Jguirim. L'intervenant est juriste de formation et travailleur social. Il possède, notamment, une expertise avancée en droit de l'enseignement supérieur. Karim Jguirim travaille actuellement pour L'Université de Namur. Son expertise englobe tous les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants dans leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur.

La rédaction de Camer.be propose ici les moments forts de l'intervention de Karim Jguirim, rappelons-le invité par l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. On y découvre plusieurs astuces essentielles pour une expérience étudiante réussie en Belgique.

Karim Jguirim décortique le système de l'enseignement supérieur belge