CAMEROUN :: Deux enseignants kidnappés à Kumba. :: CAMEROON

Le Professeur Lissouck, secrétaire général de l’Ecole normale supérieure technique (Enset) a été interpellé vendredi dernier et libéré dans la nuit du dimanche au lundi après le paiement d’une rançon.

Le secrétaire général de l’Ecole normale supérieure de l’Enseignement technique (Enset) de Kumba a recouvré la liberté dans la nuit du dimanche au lundi 1er février 2021. L’universitaire a été kidnappé deux jours plus tôt, samedi 30 janvier, par des individus non identifiés se passant pour des combattants de l’Etat fictif de l’Ambazonie. D’après les informations du Jour, la voiture du Professeur Lissouck est tombée en panne pendant qu’il circulait, et il s’efforçait de venir à bout de la panne, lorsque ses ravisseurs sont sortis des bosquets pour l’interpeller. Des sources dans les milieux universitaires font état de ce que l’enseignant a été kidnappé au même moment qu’un autre responsable de cette école supérieure.

Un étudiant faisait également partie du tableau de chasse des ravisseurs, toujours d’après des sources bien informées. Il demeure constant est que les trois victimes ont été conduits dans un lieu inconnu d’eux, et tenu secret tout au long de leur captivité. Combien les proches des victimes ont-ils versé aux ravisseurs pour obtenir leur mise en liberté ?

Le Jour ne peut y répondre de manière précise. Toutefois, nous avons appris que samedi, une première enveloppe a été remise aux ravisseurs, mais ceux-ci ont exigé un montant supplémentaire. En début de la soirée du dimanche, le reste de la cagnotte avait été reversé, et il ne restait plus à l’autre partie qu’à respecter ses propres engagements. Ils l’ont fait en libérant leurs victimes tard dans la nuit du dimanche 31 janvier au lundi 1er février 2021.

La guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud Ouest a favorisé l'émergence de bandes armées qui profitent de la confusion pour perpétrer des exactions que l'opinion fait souvent endosser par les autres parties belligérantes clairement identifiées.