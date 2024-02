Cameroun :: Marlène Emvoutou: Dans La Tourmente Après Ses Remarques Controversées Sur Chantal Biya :: Cameroon

Les propos récents de Marlène EMVOUTOU ont déclenché une onde de choc au sein du Palais présidentiel camerounais, en particulier parmi les proches de la première dame, Chantal Biya. Les déclarations de cette personnalité ont suscité une vive réaction en comparant le parcours de Chantal Biya à celui de Dominique Ouattara de la Côte d'Ivoire, affirmant que le parcours de cette dernière est traçable tandis que celui de Chantal Biya serait inexistant, à l'exception d'une référence peu flatteuse à une "femme de bars à Champagne à Yaoundé".

Cette comparaison a été perçue comme une insulte à la première dame et a été qualifiée de "goutte d'eau de trop" par les proches du couple présidentiel. En réponse, le Palais présidentiel a décidé de prendre des mesures offensives pour faire face à cette situation.

Désormais, des efforts considérables sont déployés pour contrer les propos de Marlène EMVOUTOU. Le cabinet civil a autorisé le déblocage de fonds pour financer des missions visant à traquer et localiser Marlène Emvoutou, qui réside en France. En outre, des blogueurs et activistes pro-régime ont été mobilisés pour fournir des informations susceptibles d'aider à cette traque.

Cette réaction agressive du gouvernement démontre l'importance accordée à la protection de l'image de la première dame et la détermination à réfuter les accusations portées contre elle. Cependant, cette affaire soulève également des questions sur la liberté d'expression et le droit des individus à exprimer leurs opinions, même si elles sont controversées.

Il reste à voir quelles seront les prochaines étapes dans cette affaire et comment Marlène EMVOUTOU réagira face à cette pression croissante de la part des autorités. Une chose est sûre : ses remarques ont déclenché un débat enflammé au Cameroun et ont mis en lumière les tensions politiques et sociales dans le pays.