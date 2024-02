Cameroun :: Un Thuriféraire Du Régime Menace Lady Ponce Après L'arrestation De Bruno Bidjang :: Cameroon

Dans un climat politique déjà tendu, une nouvelle polémique secoue le pays après l'arrestation du journaliste Bruno Bidjang pour incitation à l'insurrection. Cette fois-ci, c'est un proche du régime qui semble exercer des pressions menaçantes envers l'artiste musicienne bien connue, Lady Ponce.

Hervé Mbapou,fervent partisan du gouvernement en place, a récemment émis des déclarations alarmantes concernant Lady Ponce, icône de la scène musicale bikutsi. Dans une sortie publique, Mbapou n'a pas hésité à suggérer implicitement que la sécurité militaire devrait prendre des mesures contre l'artiste.

Cette menace voilée survient dans un contexte où les voix dissidentes et critiques sont de plus en plus réprimées dans le pays. L'arrestation de Bruno Bidjang, un journaliste a suscité une vague d'indignation nationale et internationale. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une dérive autoritaire du régime, mettant en péril les fondements démocratiques de la nation.

La communauté artistique, déjà sous pression, se retrouve ainsi confrontée à un climat d'intimidation croissant. Lady Ponce, célèbre pour ses chansons engagées et sa critique sociale implicite, est désormais la cible potentielle d'une répression injuste et arbitraire.

Dans un pays où la musique et l'art sont des vecteurs essentiels de la liberté d'expression, toute tentative de museler les artistes constitue une attaque directe contre les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux.

Les autorités sont désormais interpellées pour garantir la sécurité et l'intégrité des artistes et pour respecter les principes démocratiques sur lesquels repose la société. La liberté d'expression ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la répression politique.