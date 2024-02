Cameroun :: Incident Aux Vestiaires : Le Synafoc Dénonce Les Provocations Et Réaffirme L'unité Autour Des Lions :: Cameroon

Le Syndicat National des Footballeurs Camerounais (SYNAFOC) a publié un communiqué afin de clarifier un incident survenu lors de la victoire des Lions Indomptables contre la Gambie le 23 janvier 2024. L'incident implique le Président du SYNAFOC, Gérémie Njitap, et des agents de sécurité de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT).

Selon le communiqué, après la victoire héroïque, le Président du SYNAFOC s'est rendu dans les vestiaires pour exprimer sa joie et féliciter les Lions Indomptables, en tant qu'invité personnel du Président de la Confédération Africaine de Football, le Dr Patrice Motsepe, et CAF Legends.

Cependant, l'incident a éclaté lorsque le Président du SYNAFOC a été confronté à des officiers de sécurité de la FECAFOOT, agissant apparemment sur des instructions du Président de la Fédération. Des échanges verbaux grossiers et menaçants ont eu lieu, avec une tentative d'expulsion du Président du SYNAFOC des vestiaires.

Le communiqué souligne que Gérémie Njitap avait un accès total au stade de Bouaké en tant qu'invité personnel du Président de la CAF, et condamne l'incident comme une provocation orchestrée. Le SYNAFOC regrette l'image négative projetée sur le football camerounais et réaffirme que l'Équipe Nationale demeure le patrimoine de tous les Camerounais, appelant à l'unité plutôt qu'à la division.

Le SYNAFOC condamne fermement cette énième provocation et appelle à un respect mutuel entre les membres élus et collaborateurs, mettant en garde contre toute tentative de cabale. L'incident a ravivé les préoccupations concernant les tensions persistantes au sein de la FECAFOOT et souligne la nécessité de restaurer l'harmonie et la collaboration au sein du football camerounais.