Filouterie: Trois employées d'Express union dépouillent 01 million de FCFA à une magistrate

Il s'agit de :

Maptue Sandrine (Cheffe dAgence Express Union EMIA Yaoundé) Kegné Chantal (Cheffe d'Agence Ngoa Ekellé 2) Bougnong Corine ( Cheffe de caisse Ngoa Ekellé 2)

La magistrate Balbina Nfortung épouse Ekaaba était en voyage à Yaoundé, lorsqu'elle a reçu un transfert EXPRESS UNION de son frère. L'intéressée était censée reverser ledit montant à un tiers à Yaoundé. S'étant rendue à l'agence E U du lieu dit EMIA, on lui opposa l'argument selon lequel, les ressources ne sont pas suffisantes- l'agence E U Ngoa Ekellé 2 fit d'ailleurs la même chose. En désespoir de cause Balbina Nfortung ne déchargea en tout et pour tout ( à son insu) que 01 million de FCFA sur les deux envoyés. Alors que la prochaine audience de ce sulfureux procès aura lieu le 04 février 2021, les deux accusées qui ont versé 500.000 FCFA en guise de caution, comparaissent libres.