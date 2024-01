Cameroun :: Héritage Des Lions : L'appel À L'adn Indomptable Pour La Victoire :: Cameroon

Allez soldats ! Formez vos bataillons ! Serrez les rangs ! Marchez sur les pas de vos illustres ainés, qui nous ont appris à ne jamais baisser la tête, quelles que soient les épreuves. Exit Bryan Mbeumo ! Oublié Éric Maxim Choupo Moting ! Aux soins Franck Magri et le capitaine Vincent Aboubakar ! Pourtant, vous êtes appelés à convoquer et à montrer cette foi inébranlable en la victoire qui a toujours animé l’équipe du Cameroun, de générations en générations. Vous devez prendre pour modèles, deux générations des Lions Indomptables : celle qui a remporté les JO 2000 à Sydney et celle qui a remporté la dernière étoile continentale en 2017 au Gabon.

En 2000 quand Jean Paul Akono dresse sa liste des 18 présélectionnés, tous les joueurs du secteur défensif sont retenus par leurs clubs : Rigobert Song, qui était remplaçant à Liverpool, Pierre Njanka Béaka, Lucien Mettomo, Joseph Cyrille Ndo, Salomon Olembé, Raymond Kalla Nkongo, Michel Bilong Pensée, Hamga Innocent… On avait le droit de sélectionner 3 joueurs âgés de plus de 23 ans, mais tous les potentiels titulaires ont été retenus. Ça ressemblait presqu’à un complot.

Quand s’ouvre le tournoi olympique à Brisbane, le Cameroun, croient tous les spécialistes, va à l’abattoir. Confronté au Qatar, à la République tchèque et aux USA au premier tour, les résultats n’intéressent pas grand monde. En quart de finale, c’est le Brésil de Ronaldinho. Réduits à 9 contre 11, les Lions vont renverser le Brésil de Luxembourgo dans un scénario dantesque, au but en or de Modeste Mbami. En finale, contre l’Espagne, menés 2-0 à la mi-temps, les Lions remontent le score pour l’emporter aux tirs aux buts. Contre mauvaise fortune, ils ont fait bon cœur. Au lieu de pleurer sur les absents, ils ont fait preuve d’un mental en acier trempé.

En 2017, pour la CAN au Gabon, lorsque l’entraineur Hugo Broos sort sa liste, personne ne comprend ce qui se passe. Déjà, Stéphane Mbia, Aurélien Chédjou et Joel Matip ont décidé de prendre du recul avec la sélection. Mais 6 joueurs et pas des moindres, vont tout simplement refuser de participer à cette CAN : André Onana (Ajax), Guy Roland N'dy Assembé (Nancy), Maxime Poundjé (Bordeaux), André Zambo Anguissa (Marseille), Ibrahim Amadou (Lille), Éric Maxim Choupo Moting (Schalke). Le Cameroun passe le premier tour par un trou de souri, grâce à une parade miraculeuse de Fabrice Ondoa contre le Gabon à la dernière seconde du temps additionnel. A partir du quart de finale, il se métamorphose et donne une leçon d’abnégation, de courage et de tactique au Sénégal, au Ghana et à l’Egypte pour remporter le 5e titre continental.

Le mental c’est plus fort que la technique, la tactique et le physique. Avec 10 défenseurs et un gardien, on peut gagner un tournoi. Avec 10 attaquants et un gardien, on ne le peut pas. Croyez en la victoire. Battez-vous sur chaque ballon. Arrachez-vous sur chaque duel. C’est ça, l’ADN des Lions Indomptables. C’était un devoir pour moi, de vous montrer le chemin qu’ont tracé vos ainés.

Impossible n’est pas camerounais !