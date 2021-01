CAMEROUN :: Préavis de grève à l'Université de Yaoundé 1:Le sens du dialogue du recteur Sosso désamorce la bombe :: CAMEROON

Les enseignants- chercheurs de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines ( Falsh) de l'université de Yaoundé 1 ne vont plus faire grève comme annoncé.

En effet, le 06 janvier 2021, le syndicat national des enseignants du supérieur ( Synes ), branche de cette faculté de l'université de Yaoundé 1, a émis un préavis de grève.

Selon le document signé du secrétaire général de cette branche du syndicat, Fridolin Nke, la grève était prévue du mardi 12 au jeudi 14 janvier 2021, avec une possible prorogation. Les enseignants- chercheurs, notamment ceux de la section de l'Ecole normale supérieure ( Ens ) de université de Yaoundé 1, ont porté plusieurs griefs à l'adresse de l'autorité rectorale, dont le non- paiement des heures complémentaires, le non- paiement des prestations académiques, le non- paiement des vacations de l'année 2019 - 2020, entre autres.

Mais, le sens du dialogue social et de la concertation qui est dans l'ADN du Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1, a encore ramené la paix dans les cœurs. L'ancien inspecteur général des Services au ministère de l'Enseignement supérieur, a, vendredi dernier, convoqué une réunion dans la salle des Actes de l'université de Yaoundé 1. Celle-ci a réuni autour d'une même table, les membres du bureau du syndicat, la directrice de l'Ens de l'université de Yaoundé 1, la doyenne de la Falsh, les chefs de département, les responsables des services financiers, les vice- recteurs ainsi que d'autres proches collaborateurs du recteur Maurice Aurélien Sosso. Avec la dignité, la mesure, la patience, l'humilité et le respect pour autrui qu'on lui connaît, le recteur a écouté les membres du bureau du Synes.

" Les échanges, tous cordiaux et constructifs, ont connu des avancées significatives par rapport aux deux principales revendications, objets des discussions, à savoir, le non-paiement des primes et prestations académiques des enseignants, et la contestation de la décision unilatérale de l'administration universitaire, d'imposer les QCM comme mode d'évaluation, à tous les niveaux du cycle de Licence, pendant la session normale du semestre I de l'année en cours", lit-on du Synes, branche Falsh de l'université de Yaoundé 1, dans son communiqué final invitant les camarades à lever le mot d'ordre de grève.

Et de poursuivre que " sur l'exigence de paiement des primes et prestations académiques des enseignants, le recteur de l'université de Yaoundé 1 a pris des engagements fermes pour le paiement effectif des primes et prestations académiques des enseignants, y compris toutes les dettes accumulées au préjudice des enseignants. Il a instruit le doyen de la Falsh et l'agent comptable de finaliser, à l'immédiat, les dossiers y relatifs. Des garanties ont été données, par les services financiers, aux responsables syndicaux, sur l'exécution stricte des instructions de Monsieur le recteur.

Sur le mode d'évaluation des étudiants de Licence III. Après avoir écouté les fortes réserves émises par l'administration de l'université, notamment en ce qui concerne le délai et la qualité des corrections, le bureau du Synes a émis des réserves et poursuit les négociations pour une solution judicieuse", peut-on enfin lire dans le communiqué final émis par le Synes.

Grâce au sens très élevé du dialogue social et de la concertation du Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'université de Yaoundé 1, les enseignants de la Falsh ne rentreront donc pas en grève, et sont donc prêts ce lundi 11 janvier 2021, pour le début de la composition de la session normale du semestre 1, à l'instar de l'Ens de Yaoundé. Déjà huit ans et demi comme recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso a le mérite de n'avoir jamais connu un mouvement de grève. Un exploit que cet universitaire de calibre mondial, professeur agrégé de Médecine, doit à son sens du dialogue social, de la concertation et de la conciliation. Il n'est ni plus ni moins, qu'un très grand professionnel maîtrisant parfaitement tous les rouages de l'enseignement supérieur camerounais. Il a du métier, l'étoffe nécessaire et le matériau adéquat.