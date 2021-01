CAMEROUN :: RENTRÉE CULTURELLE ET ARTISTIQUE DE LA COUR ROYALE À BANGOUA :: CAMEROON

Si selon Édouard Herriot, la culture est considérée comme tout ce qui demeure en l'Homme lorsque ce dernier a tout perdu, il est à observer pour le Groupement Bangoua un désir profond de rester rattacher à ses valeurs culturelles et artistiques. Partir de ce constat selon lequel les filles et fils Bangoua attachent fortement du prix aux valeurs qui les caractérisent, la cour royale vient de vibrer ce Mercredi 06 Janvier 2021 à un rythme inhabituelle : La rentrée culturelle et artistique.

L'événement inédit initié par la maison de la culture Camerounaise baptisée "Kamerun Haus" en Allemagne et placé sous la coordination du Prince Debangoua Tchatchouang, a vu la cour du palais royal bondée des Princes, Princesses, du corps des notables, des distingués invités, des groupes de danses traditionnelles et artistiques, des populations d'origines diverses, mais aussi et surtout la sortie emblématique du Roi et ses épouses.

Et dire que les festivités marquantes cette journée laissaient apparaître en toile de fond trois principales articulations : Tout d'abord une réflexion profonde sur les commémoration d'Avril prochain de Sa Majesté TCHATCHOUANG WATONG Paul, 21e Roi de la dynastie Bangoua et de regretté mémoire (2001) ; ensuite un regard croisé sur le parcours exceptionnel du Roi des Bangoua, le Roi bâtisseur Sa Majesté DJAMPOU TCHATCHOUANG Anick Julio, dont la célébration du vingtenaire est prévue pour décembre 2021 ; et enfin le Roi qui a eu la fierté bien placée de dire positivement ses vœux de nouvel an au peuple Bangoua reparti dans le monde sans oublier les amis et sympathisants du village. Bien installé à son trône prévu pour la circonstance, sans bourse déliée, le Roi des Bangoua a vu sa passion et ses ambitions satisfaites, preuve qu'entre le Roi et son peuple, les liens et la collaboration filent du bon coton.

En effet, qui est réellement le Prince Debangoua TCHATCHOUANG ? Promoteur de Kamerun Haus à Berlin (Allemagne), qui a eu l'ingénieuse réflexion de réveiller cette rentrée culturelle et artistique de la cour royale, nous y reviendrons pour un zoom spécial sur la personnalité de ce valeureux fils Bangoua qui fait la fierté du Cameroun à l'échelle mondiale

Pour le Groupement Bangoua,

Paul Merlin TCHONANG.