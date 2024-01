Cameroun :: Forces De Défense : Le Mindef Honore Les Personnels Promus De La Garnison Militaire De Douala Ce 1Er :: Cameroon

On aurait dit un 20 mai ce jour à la place de la Béssèkè. Le site a réuni toute la haute sphère militaire du pays ainsi que d’autres personnalités à l’occasion de la remise des épaulettes aux promus des forces de défense de la région du Littoral pour le compte de l’exercice budgétaire 2024.

Cette année, le Mindef lui-même s’est chargé de présider cette traditionnelle cérémonie dans plusieurs localités du pays avec Douala comme bouquet final. Il est donc 15 heures ce 1er janvier 2024 lorsque le Ministre Joseph BETI ASSOMO fait son arrivée directement suivie par la revue des troupes et l’exécution de l’hymne national. La suite se fera avec les heureux du jour qui, après lecture faite des décrets mentionnant leurs avancements aux grades supérieurs, les promus vont s’installer pour recevoir leurs nouvelles épaulettes des mains du ministre, en compagnie du chef d'État major René Claude MEKA, des collègues membres du gouvernement, du gouverneur de la région du Littoral, du Président du Conseil Régional du Littoral, des élus locaux.

Ils étaient donc environ trois centaines d’hommes et femmes issus des différents corps (armée de terre, armée de l’air, marine, Gendarmerie, Sapeurs pompiers ) à avoir reçu une reconnaissance pour services rendus sous le regard admiratif de leurs familles. Ces promotions viennent donc rappeler que le travail et la discipline acharnés ne passent pas inaperçu au sein des forces de défense comme le témoignent ces propos d’un promu, et pas des moindre, le Lieutenant-colonel Célestin Mbou Tamen, commandant du Centre d’instruction du Génie militaire à Douala : « C’est un sentiment de fierté qui m’anime, du travail bien fait. C’est ce qui me vaut aujourd’hui d’arborer ces nouvelles épaulettes de Lieutenant-colonel. C’est l’occasion, n’est-ce pas, de dire à la hiérarchie toute ma satisfaction, de les assurer de ce que nous ne ménagerons aucun effort pour mériter davantage. Il s’agit d’un nouveau challenge et nous comptons le relever ».

La cérémonie s’est refermée par une parade militaire des troupes présentes vers 16h30min au grand bonheur des populations venues nombreuses vivre cet événement très coloré. Quant aux séparations, elles se feront autour d’une grande réception offerte par le Ministre à la Base Navale de Douala.