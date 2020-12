CAMEROUN :: Paul Biya harmonise l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires :: CAMEROON

Cette harmonisation de l'âge de départ à la retraite était attendue depuis longtemps par les fonctionnaires camerounais.

Le président de la République Paul Biya a signé mercredi un décret n° 802 portant harmonisation de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires. Le décret prévoit que l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires est à compter du 1er janvier 2021, harmonisé à 60 ans pour le personnel des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D.

La mesure est étendue aux personnel bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du décret, d'une prolongation formelle d'activité en cours de validité.

Le décret abroge les dispositions antérieures. Cette harmonisation de l'âge de départ à la retraite était longtemps attendue par les fonctionnaires camerounais. C'est donc comme une injustice qui vient d'être corrigée par le président de la République.