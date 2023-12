Cameroun :: Darren Lambo Ebelle " Il N'existe Aucune Fête Chrétienne Appelée Noël" :: Cameroon

Dans cet entretien, le Pasteur ( Coordonnateur ) Darren LAMBO EBELLE, de l'Association religieuse La Voie au Cameroun, décline a nos lecteurs, les fondements de la fête de Noël, ainsi que le message que l'Enfant Jésus adresse à chacun de nous a cet effet. Cette fête rappelle à tout homme que Dieu s'est fait proche de l'homme de façon spéciale en son Fils Jésus Christ, l'Emmanuel (qui signifie Dieu-Avec-Nous). L'invitation est pour tout homme(...) Chaque cadeau fait à l'occasion de cette fête devrait conserver cette dimension spirituelle du don, de l'offrande.

Bonjour Pasteur. Quelle est la signification de Noël pour le chrétien?

Au risque de vous décevoir et de ne malheureusement pas faire chorus avec les idées traditionnelles émises et admises comme conventionnelles ou conformistes sur cette fête, je voudrais d'emblée vous dire qu'il n'existe aucune fête chrétienne appelée Noël. Cela dit, une chose qui n'existe pas pour un ensemble d'individus, ne saurait donc revêtir une quelconque importance pour ces derniers. Il n'y a aucun lien entre la fête de Noël et le Christianisme. La Noël est même un anti christianisme. C'est le paganisme et le satanisme dans toute sa splendeur.

Le 25 décembre représente pour les Chrétiens l'une des dates les plus importantes du calendrier liturgique.Elle est celle à laquelle on fête la Nativité, soit la naissance de Jésus.Pourtant, rien ne permet d'affirmer que le Christ est né à cette date. Pouvez vous nous en dire plus Pasteur ?

Toutes les indications météorologiques et historiques sur la naissance de Jesus- Christ, sont contenues dans la Bible ( la parole et la volonté de Dieu révélées), et donnent à voir (quoiqu' implicitement) qu'il est impossible que Jésus-Christ soit né un 25 décembre. L'Évangile de Luc 2 nous édifie suffisamment sur le sujet. En résumé, il indiqu'au moment de la naissance de Jesus- Christ, l'Empereur César Auguste ordonna un recensement de toute la terre ( Empire Romain). C'était un recensement d'allégeance des sujets à l'Empereur. Vous voyez bien qu'étant donné que chacun devait aller se faire recenser dans le chef- lieu ( ville ) de sa région, les voyages étaient longs, et l'Empereur ne pouvait donc pas ordonner que ces déplacements eussent lieu pendant l'hiver, période supposée par une organisation religieuse que je ne vais pas citer ici, comme étant la naissance du Christ. En décembre, à la période supposée comme naissance du Christ, il neige, et personne ne pouvait entreprendre un voyage. Les récoltes étaient terminées, et le temps était doux pour voyager.

Secundo, l'Évangile de Luc nous livre encore un détail capital sur ce qui est de la période de naissance du Christ. Il donne connaissance que " Il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux ". Il est évident que ces bergers ne pouvaient pas passer des nuits avec leurs cheptels dans les champs, pendant l'hiver ( 25 décembre ). Toute démonstration faite, Jésus - Christ n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né en hiver. La période indiquée par la Bible renvoie plutôt au mois de septembre, c'est-à-dire dire en automne. Et si vous avez quelques teintures sur les Orientalismes (connaissance des us et coutumes des Orientaux ), vous vous rendrez compte qu'en automne, les bergers avaient coutume de passer des nuits avec leurs cheptels dans des champs, pour que les excréments des bêtes engraissent le sol pour et que l'herbe puisse encore mieux pousser pour la nourriture des bovins. Raison pour laquelle ils étaient aux champs avec leurs troupeaux. Impossible de le faire en décembre, pendant l'hiver, sous le froid et la neige.

Bien plus, Jean - Baptiste qui est le cousin de Jésus, est son ainé de six mois. Marie tombe enceinte par la vertu ( force, puissance ) du Saint - Esprit ( Dieu - Dieu est saint et esprit ), lorsqu'Elisabeth sa cousine est a son 6ème mois de grossesse ( décembre de l'An- 4 Avant Jean - Baptiste ). Et à partir de la naissance de Jean- Baptiste dont la naissance intervient en mars, il est clair que Jesus- Christ est né en septembre, en automne. Et en comptant à rebours, et en nous appuyant sur l'astronomie dont les fils d'Orient étaient savants, notamment les prêtres de Zoroastre ( le grand savant de l'astronomie ) - rien à voir avec l'astrologie qui est la contrefaçon du Diable - Jesus- Christ est né le 11 Septembre de l'An - 3 avant lui-même, entre 18h 30 et 19h 39 heure de la Palestine. Ce volet pour déterminer l'heure exacte et la date de naissance de Jesus- Christ, fera d'une interview dédiée ou crochet télévisé spécial . Cet espace ne nous offre pas le confort nécessaire pour aborder le sujet dans les détails.

Pourquoi le sapin est l'arbre de Noël ?

Fête d'origine païenne, Noël , Natalis ( du grec ) jour de naissance, a conservé toutes ses caractéristiques : sapin de Noël ( une tradition païenne directement liée aux célébrations hivernales comme le solstice d'hiver. La Noël s'est toujours aussi caractérisée par les orgies ( les excès du manger et du boire, la remise des cadeaux. Et la, c'est côté cour. Côté jardin, il y avait des horreurs : les parents sacrifiaient les enfants au dieu Soleil. Des enfants étaient tués avec une cruauté ritualisée. C'est tout vous dire sur cette fête païenne et satanique d'origine égyptienne. Dieu n'a pas besoin de " l'aide " de Satan pour établir ses choses, comme s'il était à court de moyens. Comment une fête satanique et païenne peut- elle être là naissance du Fils unique de Dieu, du Sauveur du monde ?

Est-ce que Jésus est né le 25 décembre ?. Si oui, qui a fixé la date du 25 décembre pour fêter Noël ?

Non et non, avec toutes les références que nous avons déclinées plus haut, il est d'une banale évidence que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, mais plutôt le 11 Septembre. Il en va de l'imposture des uns et des autres sur sa date de naissance, le jour de sa mort et le nombre d'années de sa vie terrestre. Il faut une interview pour qu'une chronologie précise soit restituée sur les racines historiques de la célébration de Noël Moderne. Le problème qui fait justement entrave à une compréhension pédagogique et donc méthodique de toute chose complexe et manipulée à des fins de déperdition, c'est justement l'évitement des détails. Or la vérité se trouve dans les détails.

Votre sentiment sur la marchandisation de Noël ?

Je ne me soucie guère des appréciations des uns et des autres ; et si je ne cherche pas des ennemis en ramant à contre courant de la tradition ou de la vérité conventionnelle, je ne cherche pas non plus à me faire aimer. Ce qui est minimal lorsqu'on n'est Chrétien, c'est d'affirmer des choses qui peuvent être défendues par des occurrences bibliques. Or, en parcourant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne retrouvez aucune référence sur la fête de Noël. Cela dit, la marchandisation que vous décriez subtilement pour ce qui est de cette fête païenne, lui est consubstantielle. Cette démesure dans les dépenses et les excès, traduit mieux que ma pauvre personne, le caractère étranger de cette fête au Christianisme. Et quand bien même le Christ serait né ( hypothèse à valeur pédagogique ) un 25 décembre, la ruse du Diable est justement de savoir canaliser l'attention de l'Homme sur ce qui lui est d'aucun Salut. La naissance de Jésus - Christ est certes l'étape de départ, mais pas l'étape ultime. Ce n'est pas à sa naissance que le monde doit la Vie ( le Salut ), ni à sa mort, ni à sa résurrection, mais plutôt à son ascension au ciel où il est assis à la droite de Dieu, intercédant comme un avocat pour nous, après avoir été vainqueur de la mort, et triomphé de cette Grande Babylone ( symbole du Mal ) qui porte justement en triomphe cette fête satanique et païenne qu'est la Noël. Cette marchandisation est donc normale, parce qu'elle sied fort bien à une fête des orgies, et sans aucun fondement biblique.