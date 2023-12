Cameroun :: Non Selection De Martin Hongla :: Cameroon

Il y a de cela quelques mois, Martin Hongla a fait une sortie inappropriée sur les Bamilékés. Et j'avais fait un petit article pour expliquer que quand on est une personnalité publique, on ne parle pas comme au bar, il y a des blagues qu'on ne fait pas. J'ai été attaqué par un horde d'extrémistes qui n'ont vu dans mon message que le fait que je suis Bamiléké, et que j'ai voulu attaquer un Bassa.

Malheureusement, au Cameroun aujourd'hui, pour donner un avis sur quoi que ce soit, il faut d'abord décliner sa tribu, et en fonction de son village, on verra si vous êtes sérieux ou pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas répondu, parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas répondre à tous les déséquilibrés.

Et la publication par la CAF de la liste des 55 présélectionnés pour la CAN 2024 a provoqué une onde de choc. Martin Hongla n'y est pas. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai reçu de nombreux messages en privé pour prendre la défense de Martin Hongla. Mais je suis toujours Bamiléké. Ma tribu n'a pas changé. Sauf que je vis hors du Cameroun depuis 23 ans. Je ne peux pas dénoncer le racisme en Europe et accepter le tribalisme au Cameroun.

Pour revenir à Martin Hongla, rassurez-vous! Sa non sélection n'a aucun lien avec cette sortie malheureuse. Si c'était le cas, je le soutiendrai, parce que sportivement parlant, il a sa place à l'équipe nationale du Cameroun. De ce que je sais, sa non sélection a été justifiée par des raisons disciplinaires et sur ce coup, personne ne peut en vouloir au sélectionneur.