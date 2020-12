Afrique noire : Fin des accords coloniaux, sortie de 75 ans de servitude monétaire ? :: AFRICA

Le 26 décembre 2020 prochain est théoriquement une grande date pour plusieurs anciennes colonies françaises d’Afrique Subsaharienne. C’est une date qui marque la fin formelle d’un néocolonialisme de fait, étant donné que c’est le 26 décembre 1945 qu’entra en vigueur le FCFA au travers duquel la France partit des terres africaines dans les discours en 1960, tout en gardant la main mise sur les économies puis les richesses du sol et de son sous-sol d’un grand nombre de pays africains.

· Le FCFA : un dispositif de pillage, de tutelle et d’infantilisation des Africains

Faut-il le rappeler, les accords coloniaux, dans leur philosophie impériale postindépendances africaines, donnèrent le monopole de plusieurs richesses du sol et du sous-sol africain à la France et interdisaient, depuis 75 ans, à plusieurs pays africains de transformer leurs matières premières, de diversifier leurs partenaires commerciaux en dehors de l’ancienne métropole et de fabriquer les biens produits par la métropole. Le FCFA garantit cette escroquerie économico-financière et politique vieille de plusieurs décennies en étant, depuis 1945, la traduction de l’impérium monétaire français sur tous les pays africains dits de la Zone Franc. Ces accords coloniaux sont de ce fait un véritable dispositif de surveillance, de pillage, de contrôle et d’infantilisation de l’Afrique. Un tel mortier pernicieux pour l’indépendance réelle d’une grande partie du continent africain prouve que le discours diplomatique sous formes d’accords de coopération politique, militaire, économique et monétaire entre la France et les pays africains de la Zone Franc repose sur un marché de dupe historique qui ne peut qu’accoucher d’accords léonins qui assurent l’enrichissement et le rayonnement géopolitique et géostratégique de la France au détriment de l’Afrique, de son développement et du bien-être de ses sociétés. Le 26 décembre 2020 prochain est donc une date importantissime pour le parachèvement de la souveraineté des pays africains de la Zone Franc dont les constitutions connaissent encore l’intrusion intempestive de la France à travers les accords coloniaux, dont les armées n’arrivent toujours pas à jouer aux gendarmes chez eux sans la France, et dont la monnaie est toujours fabriquée et gérée par la France plus 50 ans après les indépendances !

· Questions sans réponses : une servitude volontaire ?

Le bât blesse cependant car parachever son indépendance n’est pas une sinécure. Cela demande de la volonté et de la détermination. Que prépare l’Afrique sous tutelle monétaire de la France depuis 75 ans pour sortir de cette situation ? Force est de constater que le silence est inquiétant alors qu’Emmanuel Macron et Alassane Ouattara son allié ivoirien ont déjà planté les jalons de la sauvegarde du FCFA et de la continuation de la servitude monétaire y afférente en ratifiant au parlement français une réforme en trompe l’œil du FCFA via un hold-up du projet ECO. Encore une fois l’Afrique et ses responsables politiques brillent par leur torpeur si on met de côté quelques escarmouches des activistes de l’ONG Urgence Panafricaine qu’il faut féliciter dans son travail de popularisation de la question du FCFA. Les Etats africains n’ont rien mis sur la table pour sortir de ces accords coloniaux alors que cela aurait dû se préparer depuis des années. Plusieurs questions peuvent donc être posées à nos gouvernants car gouverner c’est prévoir, c’est anticiper dans le but de voir plus loin pour sa société et ses défis futurs même quand nous serons plus de ce monde :

Pourquoi les pays africains de la Zone Franc n’ont pas utilisé leurs économistes et mobilisé leurs sociétés pour préparer leur sortie effective du FCFA le 26 décembre 2020 prochain ? Quels sont, en dehors de l’ECO phagocytée par le duo Macron/Ouattara, les projets individuels ou collectifs de sortie du FCFA d’autres pays de la Zone Franc ? Pourquoi les pays africains de la Zone Franc n’ont pas prévu, connaissant cette date butoir, un processus volontariste de sortie de la Zone Franc le 26 décembre 2020 prochain à travers des rounds de négociations avec la France et le système financier international via le FMI maillon important du système financier international dont fait partie le FCFA depuis 1945 ? Pourquoi le projet d’une armée panafricaine n’a toujours pas été lancé alors que seule une telle armée peut permettre à l’Afrique et non la France de devenir « le gendarme de l’Afrique », de sortir des accords militaires qui insécurisent les Etats africains et entraînent des situations honteuses à la Laurent Gbagbo et à la Mouammar Kadhafi ?

Pourquoi les pays africains n’ont pas utilisé leur coopération avec la Chine pour concevoir une nouvelle zone monétaire plus avantageuse pour leur développement ?

Pourquoi l’Afrique ne met pas en place une Banque centrale panafricaine où chaque pays peut mettre un quota d’or, des équivalents en pétrole, d’autres richesses diamantaires et minières afin d’y adosser la valeur d’une nouvelle monnaie en remplacement du FCFA ?

Pourquoi l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ne pensent pas à une coopération monétaire véritable sachant que leurs deux FCFA ne sont plus convertibles et que, de ce fait, la Zone Franc n’existe plus comme zone monétaire optimale ?

Pourquoi l’Afrique ne manifeste aucune volonté de sortir du monétarisme ambiant alors qu’elle doit penser une monnaie panafricaine en pensant ses sociétés et le rôle qu’une monnaie doit y jouer pour le bien-être des populations ?

Pourquoi l’Afrique à lancé la ZLEC (Zone de Libre-échange Continentale) sans penser le projet monétaire panafricain en soutien à celle-ci ?

Ces questions sans réponses sont autant de sources d’inquiétudes que des pistes de travail à explorer ; car tout se passe comme si les choses vont encore se faire suivant l’esprit de la conférence de Berlin de 1884. C’est-à-dire sans l’Afrique et malgré elle. L’Afrique a-t-elle vraiment assez d’une servitude monétaire qui, si rien n’est fait par elle pour en sortir dès le 26 décembre 2020, deviendrait volontaire style Etienne de la Boétie ou une admiration du colon par les colonisés décrite par Albert Memmi ? C’est tout de même bizarre et déconcertant que l’Afrique, ses sociétés, ses dirigeants et ses intellectuels soient si silencieux à l’approche d’une date où le continent devrait s’apprêter à crier et à revendiquer sa liberté monétaire à tue-tête et à bouche que veux-tu. La probabilité d’assister à une reconduction des ces accords coloniaux est donc grande car les intérêts des entrepreneurs politiques africains et français restent insondables au sein du sanhédrin françafricain où généralement les vents favorables à ses grands acteurs sont très souvent contre la fierté, l’épanouissement et la liberté du berceau de l’humanité.

· FCFA et développement de l’Afrique : une antinomie dirimante à rappeler

A nos responsables politiques et à nos Etats qui restent silencieux ou timides devant une opportunité historique d’être enfin libre, l’économiste que je suis est obligé de rappeler ce qui suit :

L’Afrique sous l’égide du FCFA ne peut se développer ni devenir émergente car le FCFA est une monnaie inapte pour de tels objectifs. C’est une monnaie non seulement rentière parce qu’elle a permis le rayonnement historique du franc français en l’imposant, via le FCFA, dans un vaste territoire africain, mais aussi appauvrissante parce qu’elle ponctionne les ressources des pays de la Zone Franc via un taux de change favorable aux importations françaises et défavorable aux exportations africaines parce que sur évalué. Le FCFA fait par ailleurs la part belle aux multinationales françaises qui bénéficient de la libre transférabilité des leurs capitaux et, ainsi, ne paient pas d’impôts dans les pays de la Zone Franc. Dès lors, les politiques fiscales redistributives en Zone Franc sont amputées d’énormes ressources qui ne peuvent contribuer au bien-être des Africains. Ceci est d’autant plus grave que les multinationales françaises qui exploitent les richesses africaines ne publient pas leurs marges bénéficiaires.

L’Afrique subsaharienne où la majeure partie des pays sont des PPTE se trouve en outre dans une tenaille politique. D’un côté, elle n’a pas de politique budgétaire autonome à cause des PPTE qui imposent des feuilles de route budgétaires aux pays assistés. De l’autre, elle n’a pas de politique monétaire (du moins les pays de la Zone Franc) car c’est la France qui tire les ficelles du FCFA. Situation inédite dans l’histoire du monde et que le fameux compte d’opération n’a pas pu éviter. Et même la garantie française que promet l’ECO version Macron/Ouattara ne sort pas les pays de la Zone Franc d’un rapport politique qui supplante un rapport monétaire avec les autres monnaies du monde. Il ne faut en effet pas omettre le fait que la garantie du compte d’opération est exactement la même chose que celle de la France car le trésor français est la personnification politique de l’Etat français et ne permet pas un rapport économique et monétaire entre les banques centrales de la Zone Franc et les banques centrales du monde. Ce rapport, en restant politique sans devenir économique et monétaire, maintient l’Afrique sous tutelle de la France. En dehors de la mise à l’écart du FCFA des fluctuations des marchés monétaires, cela a d’autres conséquences :

Premièrement, les pays africains ne peuvent développer de façon discrétionnaire leur agriculture, leurs industries, leurs entreprises, leur intermédiation financière, leur politique de crédits et leurs secteurs miniers parce qu’ils ne disposent pas d’une politique monétaire, d’une politique de change et encore moins d’une politique fiscale digne de ce nom. A titre d’exemple, une dévaluation du FCFA est toujours du ressort de la France or une telle mesure de politique de change ne peut être utile au développement des pays africains que si ce sont eux-mêmes qui prennent cette décision suivant leurs intérêts. Ceux-ci ne peuvent être satisfait à partir d’une dévaluation télécommandée depuis Paris qui très souvent dévalue pour faire du FCFA un simple instrument de déflation lui permettant de ne pas supporter la charge d’ajustement qu’implique la garantie de la France.

Deuxièmement, comment construire un système financier panafricain ou des systèmes financiers nationaux inclusifs sans repenser la monnaie africaines/les monnaies africaines en dehors d’un monétarisme qui ne prend pas en compte les cultures locales, les styles de vie et les projets de sociétés que poursuivent les pays africains ? Le FCFA est une monnaie bâtarde par rapport aux cultures, aux anthropologies et aux éthos économiques africains. Aucun développement réel dans ce cas n’est possible avec une monnaie sans enracinement culturelle et anthropologique capable d’en renforcer la légitimité économique et son emprise sur la transformation du vécu et du réel africains. Seule une monnaie enracinée et incarnant l’Afrique peut faciliter la cointégration entre les systèmes financiers dits modernes et les institutions africaines populaires comme les tontines qui soutiennent 85 % des petites entreprises subsahariennes et dont les activités sont rendues difficiles par des politiques de lutte contre l’inflation qui baissent le numéraire abondamment utilisé dans nos économies populaires urbaines et rurales.

Troisièmement, non seulement une ZLEC sans monnaie panafricaine sera sous l’égide du dollar et/ou de l’Euro monnaies dont le FCFA est un sous-multiple, mais aussi le FCFA déstabilise les jeunes démocraties africaines en constituant un levier politique à travers lequel le France peut favoriser une dictature qui lui reste fidèle, déstabiliser un autre moins fidèle ou évincer toute trajectoire politique innovante à la Thomas Sankara. Et au moment où s’ouvrent des transactions concernant l’eau et les terres arables dans les marchés financiers internationaux, l’Afrique doit non seulement protéger ses ressources avec une monnaie panafricaine, mais aussi renforcer la valeur de celle-ci grâce à ses multiples stocks de matières premières, de terres et d’eau.

Quatrièmement, la monnaie, nous le savons depuis John Maynard Keynes, n’est pas que la monnaie. La monnaie est une institution sociale, anthropologique, psychologique et subjective car on peut la demander pour elle-même. Or, il faut l’avouer, la fierté de l’Afrique et des Africains est dépréciée à travers le monde avec le FCFA et ce qu’il représente. Mettre en place une nouvelle monnaie qui rend l’Africain fier de lui-même et de son continent est très important pour la psychologie d’une société et sa projection dans l’avenir dans tous les domaines. Ainsi, sortir du FCFA n’est pas seulement une affaire monétaire. C’est aussi une politique de réparation et de soin des subjectivités des populations africaines non seulement détruites par la colonisation mais aussi devenues malheureuses face à un sentiment de colonisation perpétuelle sous forme de continuité d’une monnaie coloniale. Sortir du FCFA est donc aussi une entreprise de revalorisation de la fierté et de l’identité nègres.

Thierry Amougou, Economiste, Université catholique de Louvain (UCL), Belgique. Dernier ouvrage publié. Qu’est-ce que la raison développementaliste ? Academia, 2020. https://www.librairies-alip.fr/livre/9782806105493-qu-est-ce-que-la-raison-developpementaliste-thierry-amougou/