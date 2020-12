Le Noir qui fait rire ou qui joue au football a le devoir d'utiliser son image médiatique afin de permettre à sa minorité de s'exprimer sur les graves injustices qu'elle subit depuis longtemps.

Dans le monde difficile des humoristes en France, il s’est imposé, lui, le « Négro », et remplit les salles à chacun de ses spectacles. Il a si bien réussi qu’il ne laisse personne indifférent dans l’hexagone. Il est un mélange de Coluche, Guy Bedos, Raymond Devos, Pierre Desproges, le tout mariné à la sauce africaine. Il sait faire rire, sur des sujets délicats, en l’occurrence le racisme et la religion. Il est de ce point de vue, iconoclaste. Il est difficile de le classer dans la catégorie «humoriste africain», car il ne conte pas l’Afrique, mais dépeint plutôt l’être humain en ce 21ème siècle. Sans doute parce qu’il transgresse les tabous, il n’est pas le bienvenu pour nombre de citoyens européens. Il parle de ce dont il ne faut pas parler. Il le fait avec une horripilante désinvolture et énormément de talent. Lorsqu’il se met à imiter un personnage, le spectateur se fond avec lui dans ce dernier. Il est envouté par sa mimique et son verbe. Il n’en ressort que lorsque Dieudonné conclut son sketch. Il imite avec la même aisance les bonnes dames comme les messieurs, les Européens comme les Africains, les Arabes comme les Asiatiques. Il n’a guère besoin de se maquiller le visage pour rentrer dans la peau de l’un ou l’autre. Il le fait spontanément, au plus grand bonheur des spectateurs. Pour tout dire, il est talentueux.



Mais, avant tout, Dieudo[ - Son petit nom d’artiste] mène un combat, celui que bien d’autres ont entamé avant lui, la bataille de la reconnaissance internationale du calvaire de l’homme noir, des siècles durant, de sa chosification, lui qui a été transformé en marchandise, tant en Orient qu’en Occident. Senghor et Césaire l’ont entrepris avec la poésie, Malcolm X l’a poursuivi avec Nation Of Islam en Amérique, lui il le mène sur le sol français à partir de l’aura qu’il a acquise par ses sketches. Il se situe ainsi très nettement dans la continuité de ce leader afro-américain assassiné en plein meeting à New-York, en 1965.

UN FILM SUR LE CODE NOIR AFIN DE MONTRER LE CALVAIRE DE L’HOMME NOIR DANS L’HISTOIRE

Le Code noir est un ouvrage de droit français publié en 1685, sous le roi Louis XIV. Il regroupe un ensemble de textes juridiques qui régissent la vie des esclaves noirs dans les colonies françaises, tout particulièrement dans les îles.

Le Code noir recommandait les châtiments corporels pour les esclaves et des mutilations comme le marquage au fer, ainsi que la peine de mort (articles 33-36, et article 38) : tout fugitif disparu pendant un mois (marronnage) aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys avant d'avoir le jarret coupé en cas de récidive, et condamné à mort à la deuxième récidive.

Les maîtres avaient le pouvoir de faire enchaîner leurs esclaves et les battre au fouet (article 42). Etait passible de la peine de mort, tout esclave ayant frappé son maître, sa femme ou ses enfants (article 33), ou ayant volé un cheval ou une vache (article 35) ; pour la troisième tentative d'évasion (article 38), ou pour réunion en cas de fréquentes récidives (article 16), il était également passible de la peine de mort.



L’article 42 autorise les maîtres à faire enchaîner et faire battre de verges ou de cordes tout esclave.



L'article 43 autorise l'amputation de l’oreille d’un esclave, ou de son mollet.



En 1789, la France avait proclamé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Celle-ci énonçait le principe de l’égalité des droits à la naissance, mais uniquement pour les habitants de la métropole, et pas de ceux des Antilles. Autrement dit, uniquement pour les Blancs, mais pas pour les Noirs.

