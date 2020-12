C'est l'annonce faite par le comité d'organisation a quatre jours du début.

Le Clinton Njié end of year festival se rapproche à pas de géant. Le comité d'organisation conscient du défi que constitue cette première édition a dévoilé le programme complet du festival organisé par l'attaquant des lions indomptables du Cameroun qui se déroulera du 23 au 27 décembre prochain.

Il ressort de ce programme qu'une conférence de presse précédera toutes les activités du festival. Celle-ci permettra au promoteur du festival en la personne de Clinton Njié d'expliquer les contours de ce projet aux hommes et femmes de médias qui seront présents ce jour à buea. le tournoi de football qui est la star de ce festival sera lancé le mercredi 23 décembre 2020 à buea ville hôte dudit festival. Celui-ci interviendra juste à la fin du tour de ville de la grande caravane. Le match d'ouverture opposera donc au stade de buea town l'équipe formée par les entités de small soppo- Tôle et long street à la formation constituée de bokwango et Buea Town.

L'autre affiche du mercredi 23 décembre mettra aux prises l'équipe formée par Bonduma et Molyko à celle formée par Bomaka et Muea.

Rappelons juste que le tournoi de football sera disputé par quatre équipes qui représentent les quatre clubs professionnels où a évolué Clinton Njié. Il s'agit ici de l'Olympique Lyonnais, de Tottenham, de l'Olympique de Marseille et du Dynamo Moscou son club actuel.

Initialement annoncée à 2 millions de francs CFA, la prime du vainqueur du tournoi a été revue à 3millions de France CFA par le comité d'organisation.