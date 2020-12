Nous sommes au restaurant Le POOLA'A d'Antananarivo, capitale politique malgache. Le 15 décembre dernier, cétait son 20è anniversaire et le personnel a tenu à partager avec nous la recette de sa spécialité culinaire la plus prisée par la communauté camerounaise et française dans la grande île de l'océan indien. Pour le promoteur du tout premier restaurant camerounais à Antananarivo c’est surprenant, voire, exceptionnel que ce soient les pommes pilées la spécialité culinaire la plus demandée par ses clients!.

Le restaurant POOLA'A d'Antananarivo dispose en permanence de 60 couverts et est composé d’une salle intérieure où règne une atmosphère intime et feutrée avec ses mobiliers bien originaux. Les tables sculptées en palissandre massif avec leurs chaises «hautes» peuvent surprendre, mais une fois installés, vous oubliez rapidement ou sont posés vos pieds !

Le service se fait également sous une terrasse chauffée d’un grand chapiteau pour un repas en détente ou en salon privé. Possibilité d’organiser vos séminaires, cocktails, buffet à thème, repas d’affaire ou en famille…

La cuisine y est raffinée et généreuse. La jeune équipe de cuisine, accommode avec créativité et finesse les produits du Cameroun et du terroir.

Maintenant passons à la réalisation de notre plat de la semaine

Nous tenons à préciser que c’est un plat (Pommes de terre pilées aux haricots) très facile et simple à cuisiner.

Pour la culture générale, nous savons qu’il est originaire de l’Ouest et qu’il y a plusieurs pilés, mais "le meilleur, c’est aux pommes, j’assume mes propos", nous confie le chef cuisinier Nanmegni Antoine du restaurant Le POOLA'A d'Antananarivo

Ingrédient pour 04 personnes.

- 700g de haricots rouges, blancs ou noirs

- 2kg de pommes de terres (choisissez les spéciales vapeurs si vous êtes en occident)

- 500ml d’eau

- 250ml d’huile de palme rouge

- Sel Piment (facultatif)

Préparation

1- Cuire préalablement le haricot

2. Faites bouillir les pommes de terre.

3- Une fois que les pommes sont cuites, enlever la peau.

4. Faites chauffer l'huile, faites-y cuire les oignons pour simplement les attendrir.

Pilez les pommes de terre et ajouter le haricot. Mélangez bien le tout. Versez-y alors l’ensemble huile-oignon. Ajoutez les miettes de poulet fumé et le piment rouge écrasé. Salez et mélangez bien.

Servez chaud.

NB: Au restaurant Le POOLA'A d'Antananarivo, 01 plat de pommes pilées aux haricots coûte 3000 Ar (0,68 euros)

Contact: AV IND 25, Antananarivo Madagascar. Tél : +261 22 24 360 84 email : cnonga@yahoo.fr