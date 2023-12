Cameroun :: Démarrage Imminent De La Construction Du Chemin De Fer Mbalam- Kribi :: Cameroon

Démarrage dans les prochains jours des travaux de construction du chemin de fer qui traversera toute la région de l'Est pour le port de Kribi, point de départ, Mbalam et Nabeba.

C'est une ligne de chemin de fer à double voies d’une longueur de 540 kilomètres entre Mbalam et Kribi.

Rien à voir avec les projets maturés par les fonctionnaires d'états généralement calibrés pour échouer.

'' Nous sommes ici en mode BOT (,Built-Operate-Transfer ) depuis le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance du chemin de fer Nabeba-Mbalam-Avima , tout est piloté par le partenaire Minier '' explique la cellule de communication du ministère des Mines du Cameroun.

Selon la même source au ministère, le président Paul Biya suit personnellement l'évolution de ce projet qui pour lui marquera un nouveau tournant de la vie économique et sociale du pays.

C'est la première étape du projet d'exploitation du 4e plus grand gisement de fer au monde , qui va générer 20 000 milliards de FCFA de recette fiscales en 20 ans pour les deux pays , sans oublier les recettes non fiscales , les milliers d'emplois et les infrastructures d'industrie de pointe.