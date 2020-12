L’hôtel Akwa Palace à été sacré premier hôtel du Cameroun en 2020. Un laurier de plus pour un établissement d'hebergement centenaire.

Prix de Cameroon Leading Hotel 2020

Depuis 1951, l’Hôtel Akwa Palace accueille avec charme et raffinement les convives du monde entier. Depuis bientôt 70 ans, Akwa Palace s’impose comme un lieu incontournable et une référence de l’hospitalité et de la gastronomie au Cameroun. C’est donc à juste titre que l’hôtel s’est vu décerné le 09 Novembre 2020,le prestigieux prix de Cameroon Leading Hotel 2020 lors d’une cérémonie virtuelle (Covid-19 oblige) organisée par World Travel Awards

Une compétition World Travel Awards

A la faveur d’une compétition initiée par World Travel Awards, Akwa Palace a été sacré Premier Hôtel du Cameroun 2020. World Travel Awards récompenseet célèbre, chaque année depuis 1993, tous les secteurs de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Sa plateforme permet aux touristes de choisir et de célébrer les acteurs du tourisme qui se sont distingués au cours de l’année : Hôtels, Résidences, Compagnies aériennes, Agences de voyage, Destinations touristiques etc)

Akwa Palace succède à Hilton Yaoundé

Akwa Palace succède ainsi à l’hôtel HiltonYaoundé, lauréat des 7 dernières éditions. Malgré la crise Covid-19 qui impacte sévèrement le secteur du tourisme, l’Hôtel a su composer avec l’engagement et le dévouement de toutes ses équipes pour rester ouvert et maintenir un service de grande qualité à sa clientèle. Sa rénovation en cours a fait naître une nouvelle catégorie de chambre très appréciée de sa clientèle, La FIRST DELUXE, et laisse entrevoir un aperçu des offres à venir.

Plus d’infos sur Akwa Palace : www.hotel-akwa-palace.com World Travel Awards : https://www.worldtravelawards.com/about