Cameroun :: 150 Légendes Du Football Du Monde Entier Sont Attendues Au Rwanda Du 1Er Au 10 Septembre 2024. :: Cameroon

C'est dans le cadre de la tenue de l'édition historique du Championnat du Monde des Clubs Vétérans (VCWC).

Un mot sur la VCWC.

Le Veteran Clubs World Championship est une plate forme mondiale et une marque protégée dont le but est de permettre à des Vétérans sportifs de renommés mondiale de se connecter , collaborer et de contribuer au développement durable;

Son objectif prend vie à travers des évènements organisés en collaboration avec le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire du ministère des Sports et du conseil de développement du Rwanda.



Que nous réserve cette édition 2024 des VCWC.

Pendant 10 jours au sein de la capitale Rwandaise Kigali les 150 légendes du football de toutes les régions du monde vont participer à un tournoi des légendes et 5 forums économiques sur la paix, l'éducation, la santé les affaires et le tourisme, une édition qui s'annonce très promettante.

Quelques légendes du football mondial à l'honneur au VCWC.

Ronaldinho Gaucho, Amérique du sud, sacré joueur mondial de l'année FIFA en 2005;

Lilian Thuram, Europe du Nord et de l'ouest, joueur français de l'année en 1997;

Robert Pirès, Europe du Nord et de L'ouest, footballeur de l'année FWA en 2002;

Roger Milla, Afrique de l'Ouest et Centrale , soulier d'Or de la coupe du monde FIFA et meilleur joueur. Et bien d'autres légendes.

Chronogramme des activités du VCWC 2024.



Arrivées des participants

31 août 2024 à 09:00:00

Kigali, Rwanda;

Concert de lancement par SKOL

31 août 2024 à 16:00:00

BK Arena, KG 17 Avenue, Kigali, Rwanda;

Examens médicaux et réunions

1 septembre 2024 à 09:00:00

Kigali, Rwanda;

Ouverture | Jeu des étoiles

1 septembre 2024 à 17:00:00

Stade Amahoro, Kigali, Rwanda;

L'Expo Objectifs (ouverture)

2 septembre 2024 à 09:00:00

Hôtel Kigali Marriott, avenue KN 3, Kigali, Rwanda;

Forum sur la paix et exposition de la jeunesse

2 septembre 2024 à 12:00:00

BK Arena, KG 17 Avenue, Kigali, Rwanda.

La suite des activités des jours restants et comment participer à cette édition, sont à consulter via le lien suivant:https://www.vcwc.network