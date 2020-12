Menkam Nintcheu, promoteur de la plateforme Enjema

Il ne fait pas encore partie des visages les plus connues de l’univers des nouvelles technologieset du commerce électronique en particulier, pourtant il va falloir retenir le nom Menkam Nintcheuainsi que le sourire qui l’accompagne. Cet entrepreneur etpassionnédes métiers de la communication, vient de mettre sur pied une plateforme qui va non seulement révolutionner le commerce électronique, mais surtout donner au Cameroun, son propre modèle basé sur les réalités contemporaines.

Il a décidé de se lancer dans ce secteur d’activité parce que c’est le sujet qui fait la une dans le monde entier et pour des raisons simples : il démocratise le commerce et le rend accessible à tous. Un énorme avantage pour les citoyens mais également pour les marques. C’est un secteur qui a facilement décollé en occident et bien aidé d’ailleurs par une réalité visible : un système d’adressage très bien organisé, des routes bien tracées, des infrastructures de qualité et une économie très compétitive. Mais depuis quelques années, l’Afrique essaye de reproduire ces modèles et pendant longtemps, nous avons pensé que ça marcherait. Mais résultats des courses, tous les géants et pionniers ont rebroussé chemin. Ils disent tous que notre réalité n’admet pas ce modèle pour la simple raison que nous avons encore des choses à rattraper.

Enjema , c’est le nom que porte ce projet qui bénéficie déjà de la sympathie des usagers et même de certaines grandes enseignes au Cameroun. La plateforme est née avec la ferme conviction que le continent africain et le Cameroun en particulier, devraient avoir leur propre modèle de e-commerce. Un modèle basé sur les réalités de chaque individu et une vision qui prenne en compte les besoins locaux. Et pour justifier les raisons de son projet, le promoteur explique : « Nous avons observé les différents marchés africains pendant deux années pour comprendre pourquoi on n’arrivait pas à décoller malgré la présence des leaders que nous connaissons. Nous voulions savoir ce qui clochait et la fermeture des portes des géants d’en tant ont confirmé nos inquiétudes ». Pour lui comme pour de nombreux observateurs et spécialistes de cette question, le commerce électronique tel que pratiqué actuellement, aura des difficultés à faire grande route dans un pays comme le Cameroun. « Nous avons encore tellement de chose à construire pour arriver à ce modèle très vulgarisé » disait-il.

En plus de l’analyse opérationnelle, le promoteur pose également son regard sur le système de distributionde ces modèles de e-commerce dans un pays comme le Cameroun. Dans le système traditionnel que nous offrent les géants comme Jumia et Amazon, c’est le vendeur qui est valorisé et le client n’agit qu’au moment de l’achat. Ce qui constitue un énorme problème pour monsieur Menkam qui estime que sans client il n’y a point de commerce ou encore de e-commerce.Il affirme d’ailleurs que : « C’est le client qui oriente toute la chaîne de la production jusqu’à la distribution en passant par le prix ou encore la promotion. C’est donc à lui de décider de ce qu’il souhaite avoir et non le contraire ». Cette observation est d’ailleurs visible dans le comportement d’achats des habitués du commerce en ligne dans la majorité des pays du continent. « Le taux de retour est énorme dans tous nos marchés et c’est d’ailleurs un frein à nos activités. Ces retours sont souvent liées à plusieurs raisons selon nos clients notamment la qualité des produits ou encore la conformité par rapport à leurs commandes » déclarait un employé d’une société de e-commerce au Ghana.

Il y avait donc une opportunité que monsieur Menkam n’a pas voulu laisser passer. « Au bout de toute cette analyse, nous avons voulu faire quelque chose. Nous - nous sommes posé ces questions : et si on renversait la tendance ? Et si on donnait la place de choix aux consommateurs ? » Dixit le promoteur. Il explique que ce projet ambitionne de mettre le client sur le trône. A la différence des modèles traditionnelles, Enjema donne la parole au client en amont pour connaitre ses besoins dans les moindres détails. Il suffit de vous connecter au site www.enjema.com , créez votre compte et ensuite lancez-vous. Dites ce que vous souhaitez dans le moindre détail. Vous pouvez par exemple solliciter une cousinière de 05 foyers avec les caractéristiques ainsi que la marque et la couleur de votre choix. Faites publiez votre besoin et ensuite patientez quelques minutes. Grâce à leur réseau de distributeurs présents sur le territoire et même au-delà, les responsables vous feront parvenir des devis et vous ferez vous-même le choix de la meilleure offre.

Leparcours de cette plateformea débuté il y a quelques mois, au lendemain de la pandémie du Corona virus, une maladie qui nous a envoyé plusieurs signaux et de nombreuses opportunités. « Nous avons décidé de lancer ce projet avec la ferme conviction que le digital était le moyen le plus efficace pour accélérer la croissance économique. Nous pensons qu’il est temps pour le Cameroun de tirer profit et de créer sa propre histoire, une histoire qui ne sera pas celle fixée par les autres mais qui prendra en compte les besoins réels des camerounais » disait le promoteur.

CONTACTS PRESSE

Téléphone : 656 358 251

Email: contact@enjema.com

Facebook: Enjema

LinkedIn: Enjema

Franck BAFELI