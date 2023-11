Afrique :: L’escg-Yaoundé S’illustre Par La Diversification Des Instruments De Coopération :: Africa

PARTENARIATS INTERUNIVERSITAIRES: L’ESCG-Yaoundé s’illustre par la diversification des instruments de coopération

Dans le paysage universitaire mondial et dans la mobilité des étudiants internationaux, la place de l’Afrique est en pleine expansion. Le nombre d’étudiants africains inscrits dans les trajectoires éducatives internationales est en forte progression : 9,1 millions en 2020 et 22 millions attendus en 2027. Leur taux de mobilité est aujourd’hui de 4,5%, contre 2,4 % en moyenne dans le monde.

Dans son souci de développer des offres de formation de qualité pour répondre à la demande économique, l'ESCG de Yaoundé prend part activement aux colloques scientifiques qui lui permettent de tisser des coopérations avec des universités dont la vision est commune.



Dans cette veine, l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé s'est déployée pendant une dizaine de jours au Maroc, et a participé à des colloques et des activités connexes liées à la coopération interuniversitaire. Ce séjour riche en rencontres s'est fait par l'entremise de son Directeur, le Pr Bertin Léopold KOUAYEP. Parti de Paris le 08 novembre, il a été à l’ENCG de l’Université Moulay Ismail-Meknès, où il a pris part, le 09 novembre 2023, à une conférence sous le thème "Digitalisation, innovation et performance des organisations ». Il était question, dans cette table ronde, de débattre sur l'avancement de la transformation digitale et les principales réalisations dans les organisations du continent africain, d’interroger les jeux finis et infinis qui structurent l'appropriation digitale, les méthodes de gestion et de management et leur impact sur le facteur social et humain.



Poursuivant son périple dans le Royaume chérifien, il a répondu à l’invitation à l’ouverture et fonctionnement de l’école doctorale en Sciences économiques et de gestion de l'Université Sultan Moulay Slimane. Son cours inaugural dispensé à l’occasion a porté sur la thématique : "Les défis de la recherche scientifique dans le contexte africain aujourd'hui : comment éviter de produire une thèse sans thèse." En tant qu’invité d'honneur, il a tenu à parler de la recherche scientifique contemporaine, et a souligné l'importance pour l'Afrique de développer une méthodologie scientifique spécifique, contextualisée, en phase avec les réalités africaines. Par la suite, le Directeur de l'ESCG de Yaoundé a été reçu en audience par le Pr Mustapha ABOUMAAROUF, Président de cette Université avec qui l’avenir de la coopération interuniversitaire (UtoU) en Afrique a été longuement discuté. Cette rencontre a été une occasion pour ouvrir les voies vers l'implication et la mutualisation des compétences dans l'élaboration des programmes et des contenus des formations afin d'adapter d'une manière continue les offres de formation à l'évolution de l'environnement socioprofessionnel.



En fin, du 15 au 16 novembre 2023, le Pr Bertin Léopold KOUAYEP a participé, à Casablanca, au colloque international CIRMO (Corporate Information & Records Management Office), organisé par le LAREMO (Laboratoire de Recherche en Management des Organisations) de l’Université Hassan II de Casablanca. Son intervention portait sur : "La gouvernance financière en Afrique à l'ère du digital : enjeux, contraintes et perspectives ».

Il a tout particulièrement partagé sa vision sur la gouvernance financière inclusive en Afrique, mettant en relief l’intégration des pratiques digitales à la gestion holistique des risques. Pour lui, la gouvernance financière inclusive fait allusion aux différentes techniques développées pour permettre à tous les individus d'avoir accès aux services financiers. Il a pris le cas de l'Afrique ou on assiste de plus en plus à l’élargissement des services financiers via le téléphone mobile notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun, avec les services « Orange Money » et « Mobile Money », depuis l'entrée de la digitalisation en Afrique.



Au terme de son séjour à Meknès, le Pr Bertin Léopold KOUAYEP, Directeur de l’ESCG-Yaoundé, a signé une convention de partenariat avec l'ENCG Beni Mellal, une école qui fait partie du prestigieux réseau des ENCGs du Royaume du Maroc. Elle s'inscrit dans une perspective novatrice, ouverte à l'international et qui s’oriente de façon accélérée vers l’insertion professionnelle de ces étudiants, à plus de 80%, à la sortie des études, dans tous les métiers du commerce et de la gestion.



Au demeurant, fidèle à son slogan « Tomorrow’s future today », l’ESCG-Yaoundé s’illustre par la diversification de sa logique et de ses canons de coopération, pour mieux contribuer à la formation de ses étudiants et des Africains qui feront l’avenir de l’Afrique et du monde.