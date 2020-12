Par une mobilisation exceptionnelle et un déploiement spécial, les populations du Nde ont ténu à exprimer leur soutien et toute leur gratitude au chef de l'Etat pour les chantiers structurants engagés dans le Nde à travers le Ministère de l'habitat et du Développement urbain.

En visite d'inspection, dans la région de l'ouest , Célestine Ketcha Courtès s'est rendu ce Jeudi 3 Décembre dans le Ndé.

Dès son accueil par le préfet du Ndé à Kamna, Le ministre de l'habitat et du développement urbain a laissé voir l'émotion déclenchée en elle par la mobilisation des populations, les messages délivrés en chants, et sur les Banderoles en faveur du Chef de l'État.

Entre reine- mère, présidente de section Ofrdc , ex maire de Bangangté et élite du Ndé, le Ministre Célestine Ketcha Courtès a réussi à faire de cette visite de travail , une occasion de faire comprendre aux populations l'engagement du Président de la République à améliorer le cadre de vie des Camerounais partout ou ils se trouvent à travers le Minhdu .

C'est par l'inspection des travaux exécutés sur l'axe Bangoua Bandrefam - Bangang Fokam que s'ouvre la visite de travail du MINHDU. Alors que Célestine Ketcha Courtès profitait des arrêts pour inviter les populations à faire une mobilisation citoyenne autour de ces projets, les populations sans langue de bois, exprimaient leur gratitude au Chef de l'État qui a su comprendre leur rêves et leurs souffrances.

Parti de Bangang-FOkam,le Minhdu a visité les travaux en exécution sur les voies : Rue Chantal BIYA – marché B – Carrefour Mairie – bretelle prison – carrefour École des Champions – (pont Nda-nda). Ici le ministre de l'habitat et du développement urbain a écouté les populations, échangé avec les riverains , avant d'instruire à l'entreprise de prendre en compte les remarques formulées par le préfet du Ndé.

Pour célestine Ketcha Courtès, les délais doivent être respectés sans autre raison .

C'est sur avec une double satisfaction reposant sur la grattirude des populations au chef de l'État, et leur engagement à jouer pleinement leur rôle afin que projet soit un vecteur de développement durable, que le Minhdu a marqué la fin de cette autre journée de travail .