Dr Fridolin Nke, Enseignant de philosophie et chercheur était l’invité de l’émission « La Vérité en face » dimanche soir, 29 novembre 2020 sur Equinoxe TV. Dans une posture critique, l’enseignant de philosophie s'est illustré à travers un certain nombre de révélations. Quelques morceaux choisis de son passage Equinoxe TV.

"Quand on est opposant on doit se mettre en position de réclamer ses droits, et non d'obtenir des faveurs "

"Je voulais être candidat à Obala. Les autorités m'ont dit. Vous pouvez être candidat pour tous les partis mais pas pour le MRC. Et si tu t'avises à être candidat tu vas comprendre ce qu'on appelle le pouvoir, on ne va pas légaliser tes papiers." Affirme - t-il

Fame Ndongo m'a reçu à son bureau et m'a dit ''rejoins nous on combat les #Bamiléké''

"On prend un petit type au Sud,parce qu'il est #Bulu,on l'emmène à l'université. Vous avez déjà vu çà où ?

On les place toujours dans les postes où il y a l'argent ,des postes où il faut compter l'argent "

"Je suis penchant pour le MRC On doit tout boycotter, on ne doit plus laisser ce régime renouveler son système"

"On a mis à la tête de nos universités un type foncièrement tribaliste,il ne se cache pas"

parlant du MINESUP

"ils finissent de me museler à l'Université et me rappelle pour qu'ensemble on combat les bamilékés. Je me demande bien si ça va chez eux"

"Le GDN c'était du cinéma, je me demande bien si ces gens sont même allés à l'école. Ils se moquent de nos frères du Noso qui sont avec nous par amour "

" On ne peut pas laisser notre pays s'enfoncer à ce point. On a cet espèce de larbinisme de la part des agents d'Elecam envers le RDPC. Ça ne doit plus de faire. "

" On ne doit plus laisser les imposteurs occuper l'espace public. J'ai interdit à MEON: Tu ouvres la bouche en public, je te neutralise."