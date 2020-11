Sous le théâtre de la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun,les hommes armés et non identifiés ont abbatu Tange Suh, Professeur d'économie et ancien président des étudiants d'économie de l'université de Buea.

La scène sanglante s'est déroulée le lundi 23 novembre 2020 dans la ville de Bamenda.

La raison pour laquelle l'enseignant Tange Suh, a été assassiné n'est pas connue

Il faut souligner que les régions anglophones du Cameroun sont confrontées depuis 2016 à une crise socio-politique sans précédent, devenue conflit armé fin 2017.

Les affrontements entre l’armée et des séparatistes – réclamant l’indépendance des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest – s’y produisent quasiment tous les jours.