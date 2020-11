Cameroun - Ce que nous entendons par le dialogue et ce que cela devrait signifier pour nous, pour vous, pour tout le monde, afin que nous avancions réellement, surement et sereinement, devrait être clair, assez clair, suffisamment clair.

Tout sera mis sur la table, chacun pourra avoir une place avec une voix et des arguments à faire valoir. Tout est débattable et sera débattu.

Mais, qui portera le sujet, la revendication et les demandes ? Comment, où et quand devrions-nous le faire ? Qui devra faire des concessions et de quelles natures ? N’allez pas dire dehors que nous sommes devenus fous dans ce pays. Des pas ont été faits et d’autres sont à faire.

Pour tout cela, le Président, son gouvernement, les institutions, les divers organes et démembrements, sont et ont toujours été disposés. La vérité c’est ainsi.

A tous ceux qui prêchent la surenchère, je veux ici redire, que ni les canons des fusils ni les diatribes incendiaires, ne remplaceront jamais la raison, la vérité, le besoin de paix, de dialogue et de réconciliation ressenti dans les profondeurs de la société camerounaise.

Et si c’est le pouvoir et de la soif du pouvoir qui animent et mobilisent certains, donnons-nous le temps et agissons en toute transparence, surtout selon les règles, les lois et le cadrage institutionnel, parce que ça aussi, c’est légitime./.