Au Cameroun, il existe une très grande variété de préparations culinaires et de multiples traditions régionales, si bien qu'il est difficile de parler de la cuisine camerounaise comme un tout unifié. Par contre, il existe des mets spécifiques à chaque région et des mets que l'on retrouve dans les quatre coins du territoire à l'instar du Poulet DG. C'est un plat de référence au Cameroun ! DG pour "Directeur Général" car c'est un plat qui est souvent cuisiné pour recevoir les personnalités. Un véritable délice qui fait toujours l'unanimité.

Ingrédients / pour 6 personnes

1 gros poulet de 2 kg

8 plantains mûres

2 gros oignons

3 tomates moyennes

2 cuillères à soupe d'huile

200 g de coulis de tomates

2 gros poivrons (1 rouge et 1 vert)

2 petits piments (facultatif)

4 grosses carottes

Paprika

Gingembre en poudre

4 épices

1 bouquet garni

Sel, poivre

PRÉPARATION

1- Nettoyer le poulet et le découper en morceaux. Cuire le poulet pendant 10 minutes dans un grand volume d'eau avec du sel et du poivre. Une fois cuits, faites dorer les morceaux à la friteuse ou la poêle sur toutes les faces.

2- Eplucher 6 des 8 plantains. Les couper en deux dans le sens de la longueur, puis en petits cubes épais dans le sens de la largeur. Saler légèrement et faire frire dans une friteuse jusqu'à ce qu'ils soient bien bruns. Réserver.

3- Préparer les légumes. Eplucher les carottes et les couper en diagonales pour obtenir des morceaux épais et esthétiques. Réserver.

4- Emincer les oignons. Réserver.

5- Laver, évider et couper les poivrons en quartiers épais. Réserver. Laver et détailler les tomates fruits en tous petits morceaux. Réserver.

Pour finir

Dans une grande casserole, faire sauter les oignons dans l'huile chaude. Dès qu'ils sont translucides, incorporer les autres légumes et les tomates. Couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Incorporer ensuite le coulis de tomates, le bouquet garni et toutes les autres épices.

Couvrir et laisser cuire 10 à 15 minutes (fonction du degré d'acidité de la tomate). Ajouter les morceaux de poulet. Bien les mélanger à la sauce aux légumes. Incorporer enfin les cubes de plantains frits. Mélanger délicatement pour ne pas les émietter (2 minutes), puis éteindre le feu. Eplucher et couper les deux plantains restants en diagonales, faire frire les morceaux et servir avec le poulet DG.

Bon appétit...Bon dimanche

Note de la rédaction: Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos recettes à publier. Cette rubrique est la vôtre.

Merci à La Cuisine de Tata Emilia , restaurant situé à Bonaberi 4 étages, en face de la station Tradex. (Nos hôtesses sont là pour vous écouter et vous servir dans notre cadre somptueux et climatisé)