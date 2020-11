Tragédie ce lundi 16 novembre 2020, sur la route Ambam - Ebolowa (région du Sud Cameroun). Il est 17 heures lorsqu'une famille entière va être décimée, et unie pour l'éternité.

La chaîne de sécurité d'un camion grumier se coupe. Les billes de bois s'échappent comme des fusées, et écrasent un pasteur de l'église presbytérienne camerounaise (Epc), avec son épouse et leur bébé. Le Rev. Samuel Émane Eteng (puisqu'il s'agit de lui), était sur sa moto, en compagnie de son épouse, et de leur enfant, un nouveau-né.

Les trois occupants de l'engin à deux roues, ont tous été broyés, écrasés sous les gigantesques billes de bois. La vidéo y relative est effroyable. Les secours pour en extraire ce qui s'apparente davantage à une pâte humaine qu'à autre chose, ont mis du temps à rallier le lieu de la tragédie.

En une circonstance aussi tragique, sobriété, silence, méditation et discrétion s'imposent. La rédaction de Camer.be avec en tête son directeur de publication, adresse à la famille si durement éprouvée, ses plus sincères condoléances. Une pensée pour la grande communauté religieuse de l'Epc. Une pensée pour les amis et connaissances.