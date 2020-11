Funérailles. Paul Biya et son épouse Chantal se sont receuillis ce jeudi matin autour de la dépouille de Régine Ngonda veuve Bidjang.

La cérémonie s'est déroulée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé dans la stricte intimité familiale selon la Crtv radio qui a donné l'information au cours de son journal de 13 heures.

Aucune image de ladite cérémonie funèbre ne nous est parvenue pour l'instant.

Les sorties publiques du chef de l'Etat camerounais se font de plus en plus rares depuis plusieurs mois.

Pour rappel, Régine Ngonda veuve Bidjang, née en 1928 est décèdée récemment dans sa 92ème année à l'hôpital général de Yaoundé où elle recevait les soins depuis peu.

Après la levée de corps ce jeudi à Yaoundé, la suite du programme des funérailles de la soeur ainée du chef de l'Etat camerounais se déroula à Mengon et à Mvomeka'a dans la région du sud aujourd'hui et demain vendredi; jour de l'inhumation dans la stricte intimité familiale une fois de plus.