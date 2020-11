Deuxième de son groupe de Ligue des Champions après la phase aller, l’Ajax Amsterdam d’André Onana va devoir s’accrocher pour espérer atteindre les huitièmes de finale de la compétition. Mais en cas d’échec, les Bataves ont de grandes chances de disputer la Ligue Europa, une compétition où ils ont été en finale en 2017.

L’Ajax Amsterdam poursuit ses belles épopées européennes. Finaliste déchu de la Ligue Europa en 2017 (défaite face à Manchester United 0-2) puis demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2019 (défaite aller-retour face à Tottenham après avoir éliminé la Juventus et le Real Madrid), le club d’Amsterdam est, assurément, l’une des équipes les plus difficiles à jouer en Europe. Malgré un championnat jugé plutôt faible, du moins pas considéré dans les cinq grands championnats. Pour autant, les prestations parlent pour eux et les autres formations commencent à redouter le déplacement à la Johan Cruyff Arena.

Parmi les principales forces de l’Ajax, il faut évidemment compter sur Andre Onana. Le portier camerounais est l’un des derniers joueurs des deux campagnes historiques européennes à être encore présent et il reste l’un des cadres du vestiaire. Très fort sur sa ligne, mais aussi dans les sorties aériennes, Onana, formé au Barça, devrait quitter prochainement l’Ajax . Âgé de seulement 24 ans et en fin de contrat en juin 2022, le Natif de Nkol Ngok pourrait bien rejoindre un très grand club cet été.

L’Ajax peut également compter sur d’autres joueurs à fort potentiel comme David Neres (23 ans, Brésil), Nicolas Tagliafico (28 ans, Argentine), Quincy Promes (24 ans, Pays-Bas) et évidemment Dusan Tadic (30 ans, Serbie). Cette année, le jeune ailier droit brésilien Antony fait également parler de lui, lui qui est arrivé cet été chez les Rouge-et-Blanc. Transféré pour 15,75 millions d’euros en provenance de Sao Paulo, l’ailier a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Il représente ainsi l’une des principales menaces offensives de l’Ajax.

Selon les cotes de la Ligue des Champions , l’Ajax est d’ailleurs bien parti pour se qualifier pour le second tour. En effet, bwin a coté à 1,60 la qualification pour les huitièmes de finale pour les Amstellodamois, contre 1,90 pour l’Atalanta Bergame. Il faut dire que c’est assurément contre les Italiens que la seconde place se jouera puisque Liverpool, premier du groupe, compte déjà 5 points d’avance sur les deux formations. L’Ajax et l’Atalanta ont quatre points chacun : avec une victoire sur Midtylland et donc un match nul entre les deux formations.

Chose intéressante à savoir, le match nul s’est déroulé à l’Azzurri d’Italia, l’enceinte bergamote. Le match retour, qui se déroulera le 9 décembre prochain, aura donc lieu aux Pays-Bas, un avantage non négligeable même s’il ne devrait pas y avoir de public. L’issue de ce groupe C se jouera donc lors de la 5ème journée de Ligue des Champions entre le club batave et les Italiens. Il ne faudra pas rater cette rencontre pour espérer voir Onana briller encore quelques matchs en LDC.