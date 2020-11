Organisé par la start-up AGRO-SEED CONSULTING, l’évènement ambitionne de regrouper les entrepreneurs du secteur agricole pour une formation sur la rentabilité de leurs affaires.

MEET AND TALK FOR SUCCESS c’est le nom que porte ce projet ambition de la start-up Agro-seed consulting. Un évènement important dans un contexte particulier avec la pandémie à Corona virus qui empêche les gens de sortir.

Tu veux t’investir dans l’agriculture !

Tu souhaites avoir des conseils pour améliorer la gestion de ton exploitation agricole !

Tu es un chercheur, un passionné du domaine agricole !

Alors, tu es le ou la bienvenu(e) à la première édition du Meet and Talk for Success pour les Agripreneurs.

Déjà, qu’est-ce qu’un agripreneur ?

C’est un terme qui désigne tous les entrepreneurs investis dans le secteur agricole. Au-delà de l’expression, il s’agit d’un état d’esprit qui se distingue par les valeurs de travail, persévérance et patience. Ainsi, la grande famille d’agripreneurs est appelée à s’agrandir.

Qu’est ce qui t’attend à cet évènement ?

Les défis actuels de l’activité agricole au Cameroun sont l’acquisition légale des terres agricoles, la production régulière et de qualité, l’écoulement des productions et la recherche des financements pour de gros investissements.

Loin d’avoir trouvé la solution magique à ces difficultés, Agro-Seed Consulting te propose d’écouter des personnes qui ont pu relever ces challenges. Pour t’édifier sur les différents sujets, le panel suivant a été constitué :

Lionel NKAMGAGNE, CEO Agro-Seed Consulting : Développes ton Agri-Attitude personnel.

Il est le fondateur d’Agro-Seed Consulting. Il cumule à ce jour une cinquantaine de projets d’accompagnement des promoteurs agricoles camerounais. En sus, il assiste bénévolement toute la communauté des Agripreneurs en leur donnant des conseils et des astuces au moyen des vidéos et des discussions sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Telegram.

Son dernier ouvrage « Le Visa de l’Agripreneur » est une illustration parfaite de son engagement en faveur l’émergence d’une nouvelle génération d’Agripreneurs au Cameroun et en Afrique. Alors, il te dira tout sur le développement de ton Agri-Attitude personnel.

Vianny TCHIENTCHEU, CEO Agri-Promo : Le foncier, un enjeu de développement majeur pour l’agriculture en Afrique

Après acquis l’Agri-Attitude personnel, il convient de passer de la parole aux actes. Malheureusement, l’acquisition légale des terres agricoles reste compliquée si nous ne connaissons pas les lois et réglementations en vigueur. Des échecs en agriculture sont souvent la résultante des problèmes fonciers.

Pour se prémunir des risques similaires, Vianny te donnera un aperçu succinct des questions foncières dans le domaine de l’agriculture au Cameroun.

Flavien KOUATCHA, CEO Save Our Agriculture : La recherche des financements agricoles.

On peut avoir l’Agri-Attitude mais sans moyens financiers, matériels et humains, il est difficile de réussir. La seule solution viable est de disposer de ressources financières conséquentes pour ton projet.

L’intervenant est une illustration de l’Agripreneur persévérant et travailleur. A la tête de son entreprise, il développe des solutions pour l’aquaponie (technique combinant à la fois l’élevage des poissons et la culture des légumes). A ce jour, il est lauréat de deux grands prix : Pierre Castel et EDF Pulse Africa.

Flavien te dira comment rechercher des financements sur la base de son expérience.

Simon MBELEK, CEO Brand Spark: Le e-commerce, un enjeu de développement majeur pour l’agriculture africaine.

Tu as l’Agri-Attitude, la terre, le financement : c’est très bien. Cependant, il faut vendre ta production.

Depuis des années, le e-commerce propose des solutions innovantes de divers produits au Cameroun et en Afrique. Toutefois, est-ce un canal viable et efficace de vente pour les Agripreneurs.

Si tu veux te faire une idée là-dessus, Simon se fera le plaisir de partager sa vision tirée de son expérience et de son engagement actuel.

Quelle date et lieu ?

On t’attend à Douala, le 19 décembre 2020 dès 15 heures.

Tu nous cherches à l’adresse : rue Clemenceau, chambre de commerce, Bonanjo. Pour faire simple, c’est juste en face du restaurant chinois.

Quand tu arrives, tu te diriges au centre de documentation.

Comment participer ?

Tu choisis l’un des forfaits ci-dessous.

Agri-Standard : 10 000 FCFA

Agri-Gold : 30 000 FCFA

Tu as droit : au support numérique de toutes les interventions, règlement intérieur d’exploitation, cahier de suivi d’exploitation.

Agri-VIP : 50 000 FCFA