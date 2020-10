C'est à travers une vidéo postée sur sa page YouTube sur le lien https://youtu.be/GSLiWy6oiuM que le célèbre producteur de musique et compositeur afro-américain s'exprime pour marquer son soutien à cette œuvre humanitaire et il appelle les âmes de bonne volonté à soutenir cette action salvatrice pour les enfants en Afrique.

« Hey, je m'appelle Alan Floyd, je suis un producteur de musique et compositeur afro-américain ainsi que le directeur des opérations de Beyonce et Jay-Z. Mon message pour vous, aujourd'hui, concerne quelque chose qui m'est très cher. Je crois qu'il faut soutenir des initiatives valables qui fournissent une véritable bouée de sauvetage et aident les enfants défavorisés et les orphelins en Afrique, dans ce cas, au Cameroun. Je vous invite à vous joindre à moi pour soutenir le travail de deux associations caritatives : Dain Dome for Afrique et Azael qui organisent un gala de levée de fonds le 23 décembre 2020, à Yaoundé, Cameroun.

Le gala de financement est en partenariat et avec le mécénat de la Fondation Roger Milla. J'ai eu l'occasion de discuter avec Son Excellence M. Roger Milla, l'une des plus grande icônes du football en Afrique et je suis honoré et honoré de pouvoir ajouter mon soutien à ses efforts caritatifs. Donc, vous êtes invités à aider de la meilleure façon que vous jugez convenable. Découvrez-les sur Instagram à @daindomeforafrica et @azaelducameroun merci tout spécialement à Agnes Borms de m'avoir sollicité. »