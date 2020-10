Cette succulente sauce de la cuisine Bassa au Cameroun tient son nom de l’une des épices principales ( le Mbongo: poivre sauvage du Cameroun) qui la compose. Sa couleur est noire du fait que les épices soient brûlées pendant des heures avant d’être écrasées.

Le Mbongo peut se réaliser également avec de la viande. Vous pouvez utiliser comme garniture à cette sauce du riz, le plantain mûr à la vapeur, ou des tubercules au choix.

• Ingrédients pour 6 personnes

2 kg de machoiron ou de silure, carpe, ou anguille...

200 g d’oignons,

100 g de djansan,

1 tomate

10 cl d’huile

1 gousse d’ail

50 g d’épices Mbongo

sel et cubes

• Description

Ecraser les oignons, l’ail, tomate et djansan, les mettre en attente. Laver, vider, ébarder et couper les poissons en darnes, Saler, disposer les poissons dans une terrine, verser les ingrédients dessus puis les épices de Mbongo et un peu d’eau. Mélanger le tout, goûter l’assaisonnement.

Mettre le Mbongo ainsi mélangé avec tous les ingrédients dans une marmite, verser de l’huile dessus.

Couvrir et cuire à feu doux 30 minutes environs. Vérifier l’onctuosité de la sauce.

Diluer avec un peu d’eau si elle est trop épaisse. Servir très chaud.

Merci au restaurant CHEZ ASSO , situé derrière le stationnement de Dizangué au Cameroun.

Vous pouvez aussi nous envoyer vos recettes accompagnées des photos et vos contacts pour publication à : webmaster@camer.beetseumo@hotmail.com