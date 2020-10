Après huit mois sans activités, la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camair-Co, est prête à reprendre les airs ce mois d’octobre 2020.

«Dès le 12 octobre [2020], l’étoile du Cameroun reprend progressivement son exploitation », déclare la compagnie dans un message diffusé ce 7 octobre. Le transporteur explique que cette reprise concernant pour l’instant l’intérieur du pays. Il s'agit donc pour l’heure de vols domestiques. Car, « la mobilité des Camerounais [est] une priorité du gouvernement », affirme la compagnie.

Camair-Co s’apprête à relancer ses activités alors que ses employés attendent toujours le paiement d’au moins trois mois d’arriérés de salaires. Depuis avril 2020, les salaires n’ont pas été payés. En août dernier, le personnel encore en activité a perçu un mois de salaire, et il a été précisé qu’il s’agissait de la paie du mois d’août 2020.

En plus des arriérés de salaires, la compagnie à capitaux publics affiche un endettement de 115 milliards de FCFA. Enfin, il y a une ambiance délétère au sein de la direction générale. Car, Louis Georges Ndipendi Kuotu, le DG, et Max Constant Mve Minsi, le DGA, ont étalé sur la place publique, au cours des derniers mois, leurs dissensions sur l’achat des aéronefs et certains avantages liés à la fonction de DGA, notamment.

Camair-Co a néanmoins renforcé sa flotte rachitique le 25 septembre 2020 par un aéronef de type Boeing 737 loué pour trois mois. Ce nouvel appareil vient s’ajouter aux deux avions chinois MA 60 dont dispose déjà la compagnie camerounaise.