Chers compatriotes camerounais, le comité d’organisation rassemblant les organisations de la société civile et politiques de la diaspora appelle à une grande manifestation pour l’Unité et la paix au Cameroun le 17 octobre 2020 à Paris.

IL vous invite à venir massivement le 17 octobre au TROCADERO Paris, place des droits de l’homme soutenir les Institutions du Cameroun, défendre l'Unité nationale et combattre toute idée ou acte propice à une ingérence étrangère.



Cette manifestation vise à initier une mobilisation de l’ensemble des Camerounaises, Camerounais et les amis du Cameroun contre le sécessionnisme opportuniste et ses profiteurs aventuriers de la déstabilisation de nos institutions et du « Vivre ensemble » de nos populations dans notre pays, le Cameroun.

Chers compatriotes camerounais,

Cette mobilisation doit être le top départ d’une large concertation des forces républicaines, démocratiques et populaires de notre pays – à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’heure est venue de taire les différences, et de constituer un bloc homogène contre les ennemies du Cameroun, de la Paix, et du Vivre Ensemble.



LE CAMEROUN – C’EST NOTRE BIEN A TOUS. CE N’EST QUE TOUS ENSEMBLE QUE NOUS LE FERONS GRANDIR ET DEVENIR UN PAYS QUI COMPTE DANS LE CONCERT DES NATIONS EN CE SIECLE DE DOMINANCE ECOLOGIQUE.

Chers compatriotes camerounais,

En tant que Camerounaises et Camerounais de la diaspora, nous pourrions être la locomotive de cet idéal – il est de notre devoir à unir, à rassembler toutes les forces vives du Cameroun, des responsables de partis politiques, les leaders d’opinion et de la société civile, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières nationales autour d’un même projet de société, pour un « Cameroun Emergent en 2035 ».

Un pays fort est un pays dont les Institutions sont respectées. Nous devons montrer combien nous tenons à nos institutions. Rejoignez-nous dans cette grande manifestation de l’Unité et pour la Paix le 17 octobre 2020 à Paris.

Le Cameroun a besoin de vous ! Camerounaises – Camerounais – Protégeons nos Institutions ! Protégeons la Paix !.

Pour le Comité les organisations signataires.

-Comité des Camerounais de l’Extérieur (CCE)

-Front républicain du Cameroun (FRC)

-Citoyens pour la mémoire du Cameroun (CPMC)

-Diaspora Action Cameroun (DAC)

-Omnisport Sport et Loisirs (OSEL)

Contact : Luc +33 626 29 43 29 Narcisse : +33 753 10 42 67 Mireille : +41 76 541 38 37

Email : manife2035@gmail.com