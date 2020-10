Plus de six mois après la fermeture des écoles du Burkina Faso pour éviter la propagation de COVID-19, les élèves reviennent pour la rentrée scolaire et universitaire 2020-21.

Alors que les élèves soumis à des examens avaient déjà repris les cours, le reste des écoliers n'avait pas mis les pieds dans une salle de classe depuis le 16 mars dernier. Le ministère de l'éducation a prévu du coup de reprendre dans un premier temps le programme là où il s'était arrêté avant de se lancer à la mi-novembre dans de nouveaux contenus.

Pendant cette période de remise à niveau , les écoliers du Burkina Faso vont devoir s'habituer aux gestes barrières et aux ports du masque. La pandémie de coronavirus a fait officiellement une cinquantaine de victimes dans le pays.