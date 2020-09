André-Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, réceptionne un important don de 60.000 masques de protection. Ce geste de générosité est l’œuvre du camerounais Dominique Saatenang.

La grande salle d’apparat de l’ambassade du Cameroun en France, a abrité une cérémonie chargée de symbole, mercredi 16 septembre 2020. Entouré de ses principaux collaborateurs de la chancellerie et des chefs des structures techniques, SEM, André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, a reçu un important don de masques de protection, pour réconforter les diplomates et les membres de la communauté camerounaise à lutter contre la pandémie due au coronavirus, qui connait sévit dans le monde depuis plusieurs mois.

Au total 60.000 masques de protection composés de trois lots ainsi répartis :

4000 masques pour les personnels diplomatique et consulaire ;

6000 masques pour les membres issus des associations camerounaises de France ;

Et 50.000 masques chirurgicaux destinés au personnel médical en service au Cameroun…

Le mécène de cet élan de générosité est le camerounais Dominique Saatenang, spécialiste des Arts-martiaux d’essence chinoise du Temple Shaolin et expert en coaching et développement personnel. M. Saatenang qui est installé à Paris, est aussi vice-président de la Fédération des Investisseurs Chine-Afrique.

Dans son intervention, Maitre Saatenang a eu des mots qui puisent leur sens dans l’altruisme pur et le patriotisme pour expliquer son geste : « l’amour qu’on porte pour son pays, ne doit pas simplement s’exprimer par ce que l’on reçoit, mais surtout par ce que l’on donne… ». Comme pour dire que chacun d’entre nous, doit « faire un investissement personnel pour son prochain ».

Avec cette cérémonie, l’ambassadeur André-Magnus Ekoumou, démontre sa volonté d’ouverture et de suivi des projets qui viennent des membres de la grande communauté camerounaise de France. Il pose ainsi un nouveau jalon en faveur de la diplomatie de proximité et d’actions concertées prônée par le Président de la République SEM Paul Biya.

Au moment où certains membres de la communauté camerounaise de France sont de plus en plus enclins à poser des actes d’incivilités et antipatriotiques hautement répréhensibles, SEM André-Magnus Ekoumou, désigne Maitre Dominique Saatenang comme un modèle pour les filles et les fils du Cameroun résidant dans l’hexagone « Votre contribution à la prévention contre le Covid 19, votre apport précieux et indiqué, votre accompagnement et votre générosité, nous permettent de continuer à adopter cette attitude de résilience dans la mise en œuvre des mesures barrières conter cette pandémie. Je souhaiterais également souligner ce formidable élan de solidarité dont vous faites preuve à l’endroit de vos compatriotes. Il s’agit d’un bel exemple de fraternité, d’altruisme et d’intérêt général ».

Pour l’ambassadeur André-Magnus Ekoumou, cette initiative « contribue à rehausser le niveau d’implication de la diaspora camerounaise dans notre effort national de développement et notre marche vers la prospérité collective ; des initiatives du genre traduisent une contribution encore plus significative de la communauté camerounaise de France au développement de notre pays ».