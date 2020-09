À compter du 18 septembre, et ce jusqu’au 20 du mois courant, certains quartiers de la ville de Yaoundé, la capitale camerounaise, seront privés d’énergie électrique entre 6h et 14h. Ces perturbations sont consécutives aux travaux « d’entretien et de maintenance » sur le réseau, annonce Eneo, le concessionnaire du service public de l’électricité dans le pays.

« Ces travaux consistent à l’extension du réseau avec création de postes, (…) des remplacements des poteaux bois critiques par des poteaux en béton, ainsi que des travaux urgents au niveau du poste N° 2 SNI, qui iront du vendredi 18 septembre 2020 à 23h59 au lundi 21 septembre 2020 à 6h, et qui n’impacteront que l’immeuble Crédit Lyonnais », précise l’entreprise contrôlée par le fonds d’investissement britannique Actis.

Pour rappel, depuis plusieurs mois, Eneo s’est lancé dans une vaste opération de consolidation de son réseau, au moyen du remplacement des poteaux en bois réputés fragiles avec le temps, par des poteaux en béton plus résistants. Il en est de même du renforcement de certaines lignes, pour mieux répondre aux besoins croissants de la population.