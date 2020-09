CAMEROUN :: SUPERGOOAL FAIT FACE AU CORONAVIRUS :: CAMEROON

C’est devenu un fait incontestable, Supergooal agit en tant qu’étendard face à la Covid-19. Soucieuse de la sécurité des citoyens camerounais, Supergooal ne cesse de mettre tout en œuvre pour éloigner le plus possible cette pandémie qui menace le monde entier.

Afin de réduire au minimum la propagation de la Covid-19 au Cameroun, Supergooal a souhaité venir en aide au gouvernement, qui fait déjà de son mieux pour garantir la sécurité des camerounais. Ainsi, la société de jeux en ligne a pris sur elle de partager des cache-nez sur le territoire national, avec déjà de nombreuses villes qui en ont bénéficié.

Supergooal a tout d’abord tenu à cibler les secteurs stratégiques, et c’est la raison pour laquelle elle a veillé à ce que des milliers de cache-nez soient distribués aux chauffeurs de taxis, et conducteurs de motos. C’est un moyen stratégique de protéger des centaines de citoyens par jour.

UN DÉFI RELEVÉ

À l’heure actuelle, Supergooal a déjà distribué plus de 100 000 cache-nez sur toute l’étendue du territoire camerounais, ce qui lui permet d’emboîter le pas au gouvernement. La société de jeux de hasard s’était donnée pour challenge de maximiser le nombre de chauffeurs avec des masques, et c’est un pari gagné.

Supergooal aurait pu baisser les bras face aux différentes difficultés rencontrées, et suite à la crise sanitaire qui a longtemps obligé à rester confiné. Ces difficultés n’ont pourtant constitué qu’une motivation pour fournir deux fois plus d’efforts, et les résultats sont visibles.

SUPERGOOAL S’ENGAGE DANS LA SANTÉ DE LA POPULATION

Supergooal est une société de paris sportifs qui fait bien plus que cela. La société met en avant son côté humanitaire, s’inquiétant pour la santé de chaque camerounais. En s’engageant dans cette lutte contre la Covid-19, la société met tous les moyens possibles à sa disposition pour que ses objectifs soient atteints.

C’est ainsi que Supergooal a décidé de déployer ses équipes auprès de la population, afin de sensibiliser celle-ci. Il n’est juste pas question de distribuer des masques, mais il est également question d’ouvrir les yeux à la population face au danger sanitaire que traverse le pays. Chaque citoyen doit mettre la main à la pâte afin de pouvoir garantir la sécurité de tout un chacun.

CHAQUE CAMEROUNAIS EST CONCERNÉ

Supergooal a commencé les distributions dans la ville de Yaoundé, la raison étant qu’il s’agit de la capitale politique du pays, mais également parce que les activités se sont poursuivi depuis l’annonce du confinement général. Ensuite c’était Douala, Bafoussam et de fil en aiguille, de nombreuses autres villes camerounaises ont pu bénéficier du soutien de Supergooal.

Bien entendu, ce n’est pas terminé. Les équipes de Supergooal sont toujours dans les différentes villes du pays pour mener à bien ce travail de sensibilisation. Évidemment, chaque membre de l’équipe est protégé, car il faut bien se protéger avant de protéger son prochain.