Ne me demandez pas si c’est la première histoire pas juste de ce pays. Oui tous les jours nous assistons à une justice à double vitesse. Mais Kevin aurait pu être mon fils et il n’a tué personne.

Sa place n'est pas à Nkondengui. Je me demande comment les mamans qui sont en charge de la justice parviennent à dormir ? rien qu'à penser où il se trouve en ce moment, je perds l'appétit, mon cœur saigne.

Il y a eu une enquête administrative qui a établi les responsabilités de 7 personnels au niveau de Yaoundé pour la fuite des épreuves. Il y a eu une communication ministérielle là-dessus. Pourquoi ces 7 personnes ont été administrativement suspendues et Kevin qui a comme plusieurs autres enfants reçu l'épreuve se retrouve en prison ?

Il n’est le fils de personne. Vous dîtes le droit lorsqu'il s'agit du bas peuple . Mais lorsque c'est entre vous là-bas vous contournez ce même droit à votre profit. Libérez l'enfant et refaites votre système l, on peut le suspendre et non l'envoyer en prison.

-Pourquoi vous n'avez pas sorti les textes lorsque l'argent de la CAN a été détourné ?

-Pourquoi vous n'avez pas sorti les textes pour le marché d'Edoudi qui n'a jamais été livré ( je suis d'ailleurs acheteurs d'une boutique dans ce marché. Je ne suis jamais rentrée en procession de ma boutique)

- Pourquoi la même justice laisse le sous-préfet qui a tué Lydienne à Kribi en liberté, oh la balle a fait ci, a fait ça ?

-Pourquoi on n’a pas sorti les textes quand la gendarme a tué le jeune étudiant à Bafoussam ?

Pourquoi, pourquoi, pourquoi tellement de pourquoi ?

Pourquoi vous sortez les textes quand ça vous arrange ?

Ne sommes-nous pas les enfants d'une même terre ? enfant d'une même nation ?

Pourquoi vous faites ça ? Comment vous parvenez à dormir ?

Kevin n'est pas un délinquant, Dans vos maisons vous gardez de vrais délinquants.

Quand une affaire arrive devant la justice, le juge regarde les contours de l’affaire, les antécédents de l’accusé, la gravité de l'acte posé avant de prendre une décision,

Vous avez en face de vous un enfant qu'on a le devoir en tant que parents de sauver, quand on est en terminale C à 18 ans on a l'avenir devant nous. Libérez Kevin, je veux retrouvez le sommeil

Au fait, comment vous faites même pour dormir vous qui êtes supposés faire la justice dans ce pays ? qu'est-ce qui vous a tant déshumanisé ?

J'espère que vous lirez mes mots, superposés en vrac, sans esthétiques. Si vous parvenez à décrypter mon message c'est ce qui m'importe. Libérez Kevin.