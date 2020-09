CAMEROUN :: Maximilienne Ngo Mbe :«Je n’ai pas entendu le mot insurrection dans la sortie du Pr Maurice Kamto» :: CAMEROON

Maximilienne Ngo Mbe, directrice exécutive du REDHAC se dit surprise des interprétations « manipulatrices » qui se font autour de la sortie de Maurice Kamto, appelant à la mobilisation populaire au cas où le régime en place venait à organiser les élections régionales sans reforme consensuelle du Code électoral.

Selon elle, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans sa déclaration n’a jamais fait mention d’une « insurrection populaire ».

L'intégralité de son texte publié sur sa page facebook.

"J'ai écouté et réécouté la sortie du Pr. Kamto Maurice, je n'ai pas entendu le mot "insurrection". J'ai lu son texte dans lequel il réclame son droit à la liberté d'opinion et de manifestation et depuis sa sortie on assiste à la sorcellerie pure et simple au grand jour. Tout le monde en tout cas la plupart exprès ou inconsciemment ont transformé cette sortie en lui attribuant ce qu'il n'a pas dit. La malhonnêteté intellectuelle, qui est accompagnée de la mauvaise foi et du griotisme et opportunisme de mauvais goût , le débat est maintenant autour de la manipulation dans le genre les Camerounais ne céderont pas à l'INSURRECTION", qui a parlé de cette invention si ce n'est les réseaux qui se battent en interne dans le système et veulent museler tout le monde. Les Camerounais n'ont plus le droit de s'exprimer librement sans qu'on ne leur prête les " mauvaises intentions? ". C'est quoi ce délire au 237!"