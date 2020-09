CAMEROUN :: UNE FILLETTE DE 12 ANS MEURT APRÈS LA BASTONNADE DE SON PÈRE A DOUALA :: CAMEROON

Le papa, présumé coupable est gardé pour besoin d’enquête la brigade de Nkolouloun.

Sieur Dodgina est accusé d’être l’auteur de la mort de sa propre fille Nadège Mila Mémé, âgée de 12 ans. Cette dernière a été violemment tabassée par son géniteur il y a plus d’une semaine. Elle a rendu l’âme ce matin au quartier Nkolouloun, lieu-dit dernier poteau dans l’arrondissement de Douala 2ème.

Le papa aurait utilisé un pilon en bois pour bastonner la petite Nadège. C’était le dimanche 16 août 2020. Il lui reprochait des marches nocturnes. Elle est morte ce jeudi matin à domicile aux environs de 8h. Nadège en mourant, se tordait de douleur et portait de grosses blessures aux pieds, certainement infectées.

Rendus sur les lieux, nous apprenons que Nadège vivait seule avec son père et ses quatre frères. Leur maman les a abandonnés il y a près de 3ans. Depuis le départ de cette femme, la petite est devenue turbulente. Elle ne passait presque pas la journée à la maison, et rentrait parfois très tard dans la nuit. Son papa, pour la réprimander, usait de bastonnade.

Depuis le jour où elle a reçu cette autre violente correction de son père, elle passait ses journées couchée à la maison, jusqu’à dimanche dernier où elle ne supportait plus le mal. Elle dit donc à son papa qu’elle a mal au cou. Ce dernier va acheter un baume de massage, mais après l’avoir appliqué, elle n’a pas été soulagée. Il a fait venir un infirmier qui l’a suivie à la maison pendant 3 jours, sans succès.

«Il y a un docteur du quartier qui venait l’injecter depuis dimanche. Mais hier elle disait avoir tellement mal elle se tordait. On l’a amené au dispensaire de New bell, mais le médecin a dit qu’on l’amène plutôt à laquintinie. Comme mon père n’avait pas d’argent on l’a amené à la maison puisqu’elle ne parlait même plus ses dents étaient serrées. On était encore entrain de collecter l’argent, elle est morte», nous relate le grand frère de la défunte.

Certains témoignent que ce papa a blessé sa fille avec une machette, mais son frère qui était présent ce jour dément cette thèse. Il soutient que la petite s’est blessée accidentellement au moment où son père la tapait. «Mon père n’est même pas violent. Tous les jours elle sort et revient tard à la maison, mon père la gronde et elle continue toujours. Elle est rentrée dimanche autour de 22 h c’est où mon père l’a tapée avec le pilon du couscous, elle est tombée sur la machette et s’est blessée», témoigne le frère aîné de la défunte.

Le père a été interpellé et gardé à la brigade pour besoin d’enquête. Nadège Milla Mémé, élève à l’école publique d’Akwa, était promue pour la classe en classe du CM2. Malheureusement, elle n’y retournera plus.