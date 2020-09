CAMEROUN :: Affaire Paul Tchouta. Le procès de l’influenceur web renvoyé au 3 septembre 2020 :: CAMEROON

Comme lors des précédentes audiences, le procès de Paul Tchouta a une fois de plus été ajourné. L´affaire a été renvoyée pour le 3 septembre 2020 par le tribunal de première instance, au terme de l´audience de mercredi dernier.

Une injustice dénoncée par les membres de la société civile.

Faute de preuves produites par la plaignante, l’affaire avait déjà été renvoyée au 12, puis au 27 août 2020.

Même à l’audience de mercredi dernier, ces preuves de l’accusation n’ont pas été produites. Au départ, il s'agissait d'un flagrant délit, ce qui supposait que toutes les preuves étaient réunies. « Comment peut-on demander à la partie plaignante d'aller chercher les preuves alors que la personne poursuivie est déjà détenue à la maison d'arrêt ?

Pendant ce temps, le lanceur d'alerte et journaliste web Paul Chouta est toujours en prison pour diffamation. Et des gens viendront me dire que le Cameroun est un pays en paix et un État de droit. Du n'importe quoi ! », S'indigne Me Christian Bono Ntimbane Bono membre de la société civile critique.

Dans cette affaire, on est rendu au 14e renvoi, et déjà 16 mois d'incarcération.

Pour rappel au Tribunal de Première Instance (TPI) de Yaoundé mardi 29 juillet, Calixte Beyala, était attendu pour produire des éléments à charge pour justifier la culpabilité du web journaliste et activiste. Les preuves annoncées et apportées par l´accusation, ont été rejetées par le juge, pour défaut d´authenticité.

Le 28 mai, à Yaoundé, la capitale camerounaise, cinq officiers de police ont procédé à l’arrestation de Chouta, reporter pour le site web d’actualités camerounais Cameroun Web. Ceci en réponse à une plainte en diffamation déposée par l’écrivain français camerounais Calixte Beyala.Sous mandat de dépôt depuis le 10 juin 2019, après 13 jours de garde à vue dans les cellules de la police judiciaire.