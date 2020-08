CAMEROUN :: Elisabeth Medou Badang: Une femme d'exception :: CAMEROON

Elisabeth Medou Badang, né en 1963 est une chef d'entreprise du Cameroun. Originaire de Mfoulassi, dans la région du Sud, elle est depuis 2018 la directrice zone et porte-parole d'Orange pour la zone Moyen-Orient et Afrique. Elle a été la 1ère femme et la 1ère camerounaise DG d’Orange Cameroun.

Née le 7 décembre 1963, Elisabeth Medou Badang fait partie d'une famille de 21 enfants. Son père chirurgien des hôpitaux de Paris, leur inculque les valeurs telle la quête de l’excellence, l’égalité de genre, le travail sous toutes ses formes : intellectuel ou manuel.

Dans ce cadre il les implique garçons et filles dans des travaux de construction, agricoles dans des plantations de bananiers ou de cacaoyers qu’il crée à dessein.

Elisabeth Medou Badang a fait des études en finances et comptabilité sanctionnées par une Maitrise obtenue à l'université de Paris XI et plus tard par un Diplôme d’études Comptable Supérieur.

Elle a enrichi ces études par des formations spécialisées en stratégie, en management et en commerce dans les écoles telles Cranfield School of Management, ESC Paris et l'EM Lyon.

Elle commence sa carrière à Paris dans la société de gestion de portefeuilles Thorp qui opère sur la bourse de Paris 8 avant de rejoindre Parpharm Agro Industrie, entité dans laquelle la Proparco est actionnaire de référence et administrateur Proparco, filiale de l’AFD comme Contrôleur de gestion puis directrice déléguée.

En 1999, elle décide de revenir au Cameroun. Elle y reste en définitive. Mariée, elle devient la mère de 2 enfants. Elle rejoint Mobilis, qui devient en 2002 Orange Cameroun, au poste de directrice administrative et financière, première Camerounaise à faire partie du comité de direction de cette filiale de France Télécom.

Elle y est promue au poste de directrice générale adjoint en 2004 avant d'être nommée Chief Executive Officer d'Orange Botswana en décembre 2009, poste qu'elle occupe jusqu'à sa nomination en novembre 2013 au poste de Directrice Générale d'Orange Cameroun.

Le 2 décembre 2013, elle remplace officiellement à la tête de l'entreprise de télécommunication le Français Jean Bardet, devenant ainsi la toute première femme et aussi la toute première africaine à occuper ce poste au Cameroun.

Le 10 février 2018, elle quitte la direction d'Orange Cameroun pour se diriger vers le comité de direction d’Orange MEA en tant que de Directrice de Zone et porte-parole d’Orange MEA.

Prix et Distinctions :

•2013 : Chevalier de l'ordre national du mérite

•2013 : Meilleur opérateur d’Afrique Australe et de l’Est aux Africa Telecom People (ATP) Award avec Orange Botswana

•2014 : Meilleure manager Télécom d’Afrique, ATP Award.

•2015 : Empowering Women Rebranding Africa Award au Rebranding Africa Forum.

•2015 : Orange Cameroun Top en employer Afrique 2016,

•2016 : Orange Cameroun Top employer global 2016