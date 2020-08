Le Cameroun n’est pas le Mali, ne saurait être le Mali et ne sera jamais le Mali :: CAMEROON

Le Manifeste du Médiateur Universel, 21/08/2020

Il existe un art très populaire chez certains individus pauvres d’esprit et avides de mimétisme.

Il s’agit de l’art de cultiver la lâcheté, la paresse d’action, la prédation morale voire l’évasion physique aboutissant parfois à de la prostitution consciente de fait ou tout simplement par procuration.

On s’interdit alors de réfléchir sur la construction de son destin avec des réalités contextuelles propres, on s’abandonne à des clichés, exactement comme ces porteurs de travaux de recherche livrés à la facilité de plagiat sans aucun rapport avec le sujet annoncé.

Tenez, les voici en live, chantant et lorgnant l’horizon pour des comparaisons sans raison avec le Cameroun.

Ils vibrent de slogans sans âme et de messages inutiles depuis la douloureuse cabale de quelques incultes politiques et voyous en treillis à Bamako. Selon eux un imaginaire peuple souverain aurait repris son pouvoir.

L’aventure de pitoyables bérets sales qui n’ont jamais livré ni guerre victorieuse ni petite bataille face à la horde de terroristes qui occupent leur pays est devenue ici un autre prétexte de divagation. Puisse ces exorcistes ratés se taire et se convaincre de ce que les parallèles sont impossibles quand il s’agit du destin des peuples.

L’offre permanente de dialogue, le principe du pardon et l’objectif de la réconciliation font partie de la seule vraie intelligence politique et sociale humaine, parce qu’elle est salvatrice pour la coexistence de toutes sortes de contradictions, de revendications, de diversités d’intérêts et de différences d’opinions et d’ambitions. Cessez donc la récréation. Le Cameroun n’est pas le Mali./.

SHANDA TONME