AFRIQUE :: Made in Africa : Quelle créativité pour le continent !

L’Afrique regorge de talents. Qui ne demandent qu’à éclore. Pour intégrer un monde devenu un village planétaire. La toile est désormais le lieu privilégié. A l’instar de Krostel dont les merveilles sont achalandées sur le web.

Une Afrique talentueuse émergente dont cette petite créatrice Kroskel est une digne représentante. Elle est une jeune femme camerounaise installée en France.

Elle s’illustre par des créations originales conçues en France et fabriquées au Cameroun par une équipe qualifiée et volontaire.

Engagée dans la valorisation et la promotion du « made in Africa » l’équipe témoigne « Passionnées de mode comme nous le sommes, nous avons déniché cette maison de mode via ses œuvres vestimentaires axées sur des compositions novatrices dont la base est constituée de tissus teintés artisanalement à la cire sur tampon de bois »

Bien plus, le désir affiché est que chaque femme puisse trouver une voie au travers de ses collections et exister.

La main sur le cœur et confiantes, elles affirment que chaque femme trouvera sont compte « nous affirmons qu’elle y arrive parfaitement » Et puis surtout « Nous sommes super fans de l'un de ses chefs d'œuvre qu'est la robe Ninelle porté par la chanteuse Darina Vitry »

Retrouvez ses œuvres en exclusivité ici :

Sur kountac: https://www.kountac.fr/Product/mark_space/704

Sur Etsy : https://www.etsy.com/fr/shop/Kroskel?A=search_shop_redirect

Sur Afrikrea: https://kroskel.afrikrea.com/fr?page=2&sort=position-asc