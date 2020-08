MONDE ENTIER :: LA COVID-19, LE VIETNAM UN MODEL A SUIVRE EN 3 PRINCIPES PROMPTITUDE, PREVOYANCE ET RIGUEUR :: WORLD

Selon que l’on se trouve à Yaoundé, Kharkiv, Toulon, ou encore à Hanoi, le constat semble être le même ; La covid-19 impose sa loi et pour y faire face, chaque pays adopte des mesures dont il pense être efficaces pour faire barrière a cette pandémie qui ne cesse de causer tristesses et désolations dans des familles à travers le monde. L’épineux problème face à ce genre de crise pandémique ne réside pas que sur la qualité du système de santé mais beaucoup plus sur les décisions stratégiques concernant les méthodes adéquates pour endiguer le mal, c’est pourquoi le cas du Vietnam face à la lutte contre la covid-19 constitue un cas Exceptionnel ,si on prend l’exemple de la guérison au Covid-19 du pilote britannique atteint de la maladie et appelé ‘’91e patient’’ qui est devenu le symbole de la réussite du Vietnam dans la lutte contre la pandémie. Il s’agit d’un patient dont l’état était grave, inespéré et proche de la mort car ayant atteint une capacité pulmonaire de 10%. Mais après d’intenses soins et 115 jours de traitement il est sorti de l’hôpital le 11 juillet étant tiré d’affaire confirmant ainsi ce que disait déjà le journal Globe and mail du Canada dans un article le 27 mai dernier qualifiait le succès du Vietnam comme un cas presque unique et d’exemple dans le combat contre la covid-19.

SA FACULTE A PREVENIR ET L’EXPERIENCE DU PASSE AVEC LE VIRUS

SRAS

Avec une population de 97 millions d’habitants, le Vietnam pays d’Asie du Sud-Est est l’un des pays les moins touchés en Asie principalement et au monde en général. Partageant une frontière de 1000 kilomètres avec la Chine, pays d’où est venu le virus et le premier cas de contamination, la performance exemplaire du Vietnam face à cette pandémie réside en majorité dans sa stratégie de lutte que sur les infrastructures, d’ailleurs selon L’AFD (agence, française de développement) le ratio du nombre de lits d’hôpital pour 1000 habitants est plus bas que dans des pays européens comme la France soit 3,2 en 2018 contre 6 en France, la clé se trouve dans l’expérience de la crise du SRAS(syndrome, respiratoire, aigu sévère) vécue en 2003 une maladie similaire au corona dont une simple toux, un simple éternuement suffisaient pour propager le virus qui se manifestait par une grippe et problèmes respiratoires

C’est toujours avec la même détermination et les solutions adéquates que le Vietnam va vaincre le virus et deviendra ainsi le premier pays à être rayé de la liste des pays a transmission locale de SRAS le 28 avril 2003.

PROMPTITUDE DANS LA REACTION DES LES PREMIERS SIGNAUX

A peine une semaine après le premier cas du corona virus, le 23 janvier, la frontière avec la chine sera fermée y compris des écoles au point de ne pas les recouvrir après les vacances de têt. Le Vietnam fermera même la ville de ‘’Son Loi’’ situe au nord de Hanoi à proximité de l’aéroport international Noi Bai où vivent plus d’une dizaine de milliers de personnes et dès le début de mars tous ceux qui entrent au Vietnam sont placées en quatorzaine jusqu’à la fermeture totale de ses frontières quelques jours après.

‘’Repoussons le virus corona, corona !’’ tel est le titre d’une musique qui compte aujourd’hui plus de 5 millions de vues sur You tube mis par le ministre de la santé afin de sensibiliser au maximum les populations sur les mesures à adopter pour faire barrière a la covid-19 la vidéo montre clairement comment utiliser du savon se frotter les mains et autres...nous avons aussi le titre a succès ‘’jaloux corona virus’’ dont le but était toujours de diffuser les informations pour les attitudes que devraient opter la population, ces méthodes au départ semblait sans effets mais a la fin ces vidéo et musiques ont été d’une importance majeur pour la sensibilisation des population.

METHODOLOGIE EFFICACE

Le Vietnam va mettre en place un système de nomination des différents cas infectes ou pas du corona virus ainsi nous aurons des personnes appelés Fo pour des personnes testées positives, en suite une liste établie des personnes ayant été en contact avec celle-ci (F0) appelées F1, elles sont mises immédiatement en quatorzaine dans des centres prévus à cet effet , ces personnes en suite doivent systématiquement elles aussi prévenir des personnes avec lesquelles elles ont été en contact ces dernières quanta elles seront appelées F2 et devraient respecter les mesures strictes de distanciation sociale et seront a leur tour confinées chez elles pour une durée de quatorze jours, le processus est tel que si F1 est testé, il devient Fo ainsi de suite cette méthode a permis de faire le moins de tests possibles et lorsqu’ils étaient même faits ils ciblaient des personnes revenant des zones de pandémie. Il faut aussi ajouter à cela les tours que faisaient les personnels de la santé dans les dortoirs universitaires en moyenne 2-3 par semaines pour effectuer des tests nous ajouterons a cela quelques mesures de base comme : distanciation sociale a 3 m, le port obligatoire de masque, fermeture de tous les espaces publiques (boites de nuit, bar, snack ,les zones touristiques a forte attractivité), seuls certains supermarchés restaient ouverts pour le ravitaillement en produits de premières nécessités, d’où certains pays comme le Cameroun a décidé laisse ouverts des bars, snacks, boites de nuit et autres.. En ce jour de 19 juillet le Vietnam compte toujours au compteur 0 Dèce du a la covid-19.

MESURES SUR LE PLAN SOCIO-POLITIQUE ET ECONOMIQUE

La réussite sur la gestion de la covid au Vietnam a aussi un côté politique, car avec le prochain congrès prévu en janvier prochain, ou il faudra démontrer qu’à part la crise sanitaire maitrisée l’impact de la pandémie sur le plan économique et social est maitrisable aussi, car les différentes mesures prises ne sont pas sans conséquences mais le Vietnam avec sa progression spectaculaire de ces 30 dernières années, sur la réduction de la pauvreté soit : 58,1% de la population vivant sur le seuil de pauvreté en 1993 contre 9.8% en 2016 a su trouver des solutions à cet effet en optant entre autres pour des mesures de report de taxes et de charges, aides financières pour les plus démunis, protection sociale et accord pour des crédits à taux référentiels.

Pour Fabrice Richy, directeur de l’Agence française de développement (AFD) au Vietnam, « il est essentiel que le pays conserve ses acquis en matière de réduction de la pauvreté et de lutte contre le changement climatique. Le Vietnam est l’un des seuls pays à avoir atteint les objectifs du millénaire définis par les Nations unies et est en bonne voie dans l’atteinte des objectifs de développement durable. Afin de soutenir ces efforts, nous sommes actuellement en discussions avec le gouvernement vietnamien pour mettre au point un appui budgétaire exceptionnel. ». Ajoute a tout cela des distributions des produits alimentaires de première nécessité, vitamines, des masques et la gratuite de certains produits. L’IFI (institut francophone international) ne sera pas des moindres en matière de dons et diverses aides aux étudiants internationaux. Mais quels sont les remèdes mis sur pied par les vietnamiens pour réussir avec brio à endiguer toutes les pandémies sur son sol ceci malgré ses mesures barrières efficaces ? détiennent-ils une potion magique secrète ? ceci constitue l’objet d’autres recherches.

Cet Article sera publié dans le journal le plus célèbre de la presse écrite camerounaise appelé le ‘’JOURNAL LE JOUR’’ qui est une presse très critique du gouvernement camerounais mais très populaire. Notre but est de montrer le bon exemple qui vient du Vietnam dans la lutte contre la covid -19 pour qu’ils copient cette façon de faire et limiter les dégâts pour une prochaine pandémie.

MEDIA PARTICIPATIFS

DEFINITION DES CONCEPTS

Journalisme participatif : c’est ce que l’on peut encore appeler de nos jours, journalisme inclusif qui n’appartient plus seulement aux professionnels des médias mais aussi aux personnes dont la plupart sont des abonnées ou internautes qui participent à la diffusion des informations.

Médias participatifs : Ce sont des médias pour la plupart ayant un modelé économique bien précis, permettant la diffusion des informations envoyées ou collectées par les internautes ou personnes non journalistes à travers des blogs par exemple et les enquêtes sur la véracité de ces informations.

Journaliste citoyen : C’est un citoyen non journaliste qui participe directement par des reportages vidéo et analyse sur un sujet d’actualité a la diffusion d’informations d’actualité qui se doivent être précises, objectives honnêtes...de façon bénévole même si de nos jours certains troquent leur services ou information avec quelques billets.

Le journalisme participatif est né dans un contexte de la révolution technologique et ses perpétuelles mutations numériques, car autrefois, le journalisme n’était que classique genre écrit ,radio et télévision donc il n’y’avait pas encore le numérique, force est de constater que avec son smartphone plus besoin d’attendre les journaux télévises ou encore la presse le matin, juste un click dans son téléphone et on est au courant de presque tout ce qui se passe et ceci en direct avec la participation de tout le monde des a présent il suffit juste d’être abonne dans un site pour y participer en diffusant aussi des informations c’est pourquoi la plupart des presses ont consentis beaucoup de moyens de stratégies numériques pour s’y arrimer afin de garder ses abonnes et en attirer d’autres.

Les aspects positifs et négatifs du journalisme participatif

Il faut le rappeler le journalisme participatif est né avec l’avènement de la technologie numérique et tout changement ou modification s’accompagnent des aspects positifs et négatifs, le journalisme participatif n’en est pas des restes.

Parlant des aspects positifs, aujourd’hui le citoyen lambda non journaliste peut participer à la vie informationnelle de son pays du coup il quitte de citoyen passif d’information a citoyen actif de l’information, en ceci que l’information est devenue grâce au numérique la chose de presque tout le monde, ainsi ceux-ci aident la presse dans la collecte des informations par leurs actions et grâce a cela on a des avis diversifies qui facilitent le traitement de l’information, l’éducation et l’édification des populations dans l’information .

Mais cela s’accompagne avec aussi ses aspects négatifs sur le plans social, politique et économique. Avec ceci nous noterons que l’infobésité s’est renforcé avec l’avènement de ce genre de journalisme avec un excès en information qui nuit comme on le dit souvent tout excès nui du coup on a du mal aussi de déceler la meilleure information de tout cela si jamais une enquêtes minutieuses n’est pas faite ceci pourrait amener à diffuser des ‘’fakes news’’ et manipuler la population sur un sujet bien précis car ce que l’on diffuse ne reflète pas toujours la réalité, en suite nous avons la dépravation des mœurs avec certaines publications non contrôler dans le blog, en suite sur le plan économique, son avènement a provoquer une certaine perte des capitaux dans la presse écrite qui disparait peu à peu et devient moins attractive car plusieurs si non la majorité des personnes étant abonnées dans des médias participatifs.

EXEMPLE DE SITE DE MEDIAT PARTICIPATIF AVEC SON MODEL ECONOMIQUE

Le mode de fonctionnement économique de cette presse est tel que pour attirer plus d’abonnes la stratégie vas d’abord pour des personnes qui veulent juste essayer pour un premier temps l’offre est de 1 Euro/jour puis 11 Euro/mois, ensuite nous avons le tarif mensuel 11euro/moi, tarif 110 euro/an soit 2 mois de bonus et en fin un tarif pour des personnes qui veulent soutenir l’agence de presse qui est de 15euro/mois soit 150 euros/an.

Donc pour participer à cette agence de presse il faut s’abonner.

‘’Mediapart met à la disposition de ses abonné·e·s un espace de contributions personnelles dénommé le Club, à la fois plateforme de blogs et réseau social. Chaque abonné·e de Mediapart a la possibilité d'éditer et de publier des textes, des liens, des images, des photographies, des vidéos et des enregistrements sonores.

Toutes les contributions publiées dans le Club sont accessibles librement à l’ensemble des internautes, abonné.e.s ou non. Analyses, opinions, témoignages, tribunes, blogs militants, le Club est un espace d’expression pluraliste. C’est aussi le lieu où les abonné·e·s peuvent échanger entre eux et discuter des articles publiés par Mediapart.

Vous pouvez participer librement dans le Club, la modération s'effectue a posteriori en cas que non-respect de la charte de participation, texte rassemblant les règles de bonne conduite visant à réguler les échanges, afin que ceux-ci se déroulent dans la convivialité et la législation en vigueur.’’ Source media part.