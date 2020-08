CAMEROUN :: Savez-vous d’où vient et que signifie Nkongsamba ? :: CAMEROON

Cheikh Anta Diop disait que lorsqu’on ne sait pas où on va, on doit se rappeler d’où on vient. La situation actuelle de la ville de Nkongsamba, même si elle tend à s’améliorer, mérite que nous jetions un regard sur son passé. Et d’abord son origine. Elle nous donne une explication sur le « conflit » récurrent entre ceux que l’on appelle les « allogènes » et les « autochtones ».

En fait, à l’arrivée des explorateurs allemands BECKE, ESCH et HASSER - SCHILISSER en 1904, le territoire sur lequel est logé la ville actuelle de Nkongsamba était occupé par 200 habitants regroupés dans 7 villages -Eboum, Ekel, Dogmoa, Ekangte, Edjogmoa, Mbaressoumtou et Poola.

Les allemands pour faire simple décidèrent d’appeler l’endroit village des 7 villages, ce qui traduit en langue locale donna NKONG (village) et SAMBA (sept) .

La thèse selon laquelle Nkongsamba signifierait la ville de SAMBA (prénom de l’un des explorateurs allemands) semble avoir été battu en brèche. D’ailleurs, même en langue bamiléké notamment le Bafang, littéralement NKONGSAMBA donne, NKONG = KWE'= Collines (faut noter que historiquement les villages étaient généralement perchés dans les collines) et SAMBA= Sembue=7. NKONGSAMBA = KWE' SEMBUE.

A la vérité, Nkongsamba ville actuelle est née accidentellement de l’arrêt brusque des travaux de construction de la ligne de chemin de fer Douala – Dschang à cause de la première guerre mondiale et de la défaite des allemands. Les français et autres européens qui remplacent les allemands découvrent la fertilité exceptionnelle de la localité et décident d’y développer les grandes plantations de café. Ils eurent besoin en quantité de la main d’œuvre qu’ils trouvèrent dans les villages voisins de l’Ouest. C’est ainsi que les bamilékés vinrent en nombre et s’installèrent à Nkongsamba et dans ses environs comme ouvriers agricoles.

Les habitants de Nkongsamba (Nsambalais) sont aujourd’hui un mélange cosmopolite de populations vivant dans 22 quartiers et estimés par les Nations unies en 2000 à plus de 200 000 habitants, mais par le dernier récemment à … 115 000 citoyens. Quoi qu’il en soit, l’histoire de Nkongsamba est passionnante ce qui justifie l’attachement particulier que ceux et celles qui y ont habité lui manifestent.