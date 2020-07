Le Cameroun, 8e pays africain importateur de champagne :: CAMEROON

En 2019, plus de 3 millions de bouteilles de champagne ont été importées par les pays africains pour une valeur d’environ 89,85 millions d’euros, selon les données du Comité Champagne. Sur le podium des importateurs africains, on retrouve l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d’Ivoire.

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC ou Comité Champagne), un organisme interprofessionnel regroupant tous les opérateurs relevant du vin en appellation Champagne, vient de publier son dernier rapport sur les expéditions de vins de Champagne. Les expéditions de champagne dans le monde s’établissent en 2019 à 297,6 millions de bouteilles, en retrait de 1,6%. Le chiffre d’affaires atteint un record historique de 5,0 milliards d’euros (+3,4%) après celui de 2018. Sur le continent africain, le classement continue d’être dominé par l’Afrique du Sud avec 1 078 754 de bouteilles de champagne importées en 2019, en légère hausse de 1,61% par rapport à l’année précédente.

Affichant 569 440 bouteilles importées, le Nigeria se place en deuxième position dans le classement africain. Il est suivi de la Côte d’Ivoire 348 955 bouteilles de champagne importées. La République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc complètent ce Top 5 africain avec respectivement 220 352 et 212 410 bouteilles importées au cours de l’année 2019. Au total, le volume cumulé des importations des 37 pays africains pris en compte dans le rapport du CIVC s’élève à 3 693 756 bouteilles importées en 2019, représentant une faible proportion de l’ordre de 1,24% du volume global des expéditions dans le monde.

La valeur cumulée de ses importations de champagne en Afrique se chiffre à environ 89,85 millions d’euros, soit une part marginale de 1,8% de la valeur totale des expéditions de champagne dans le monde en 2019.