CAMEROUN :: Yaoundé : Les bureaux informatiques de la Trésorerie générale en feu ( texte et vidéo) :: CAMEROON

Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Il est 23 heures locales, en ce vendredi 24 juillet 2020.

Un gros incendie est déclaré à la Trésorerie générale. Le bâtiment est situé en plein centre-ville de la capitale politique du Cameroun, en face de la Poste centrale.

Selon nos informations, ce sont les bureaux arrière du bâtiment principal, qui ont été consumés par les flammes. Seulement, nous fait-on savoir, cela ne serait pas fortuit ou anodin: les dépendances arrière du bâtiment principal de la Trésorerie générale de Yaoundé, abritent les bureaux informatiques de cette institution financière de l'État. Bien plus, selon les usages, le début de la période de paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, est toujours fixé au 24 de chaque mois.

Les flammes ont été maîtrisées par les sapeurs pompiers qui, sont arrivés rapidement sur les lieux, au moment où le gros brasier a été déclenché à la Trésorerie générale, ainsi qu'aux bâtiments adjacents. Les origines de l'incendie demeurent inconnues, et l'on ne sait pas encore si des billets de banque qui devraient de toute façon se chiffrer en milliards de francs CFA, sont partis en fumée.

